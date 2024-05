Delcarro prepara la valigia: "Rimini sarà sempre nel mio cuore"

Quello di Andrea Delcarro non è un addio come tanti altri. Perché il centrocampista bergamasco in poco tempo è riuscito a entrare nel cuore dei tifosi del Rimini. E le sue lacrime al termine della gara con il Perugia, quella che ha messo la parola fine sulla stagione, hanno raccontato alla perfezione quello che la maglia a scacchi è stata per lui. "Ho ricevuto e sto ricevendo tantissimi messaggi – racconta Delcarro – e tutte le volte che ne leggo uno ho un nodo alla gola...". Ma si sa, le storie d’amore possono anche finire. "Non c’era feeling con la nuova società – è come sempre sincero il centrocampista arrivato in Piazzale del Popolo nell’estate del 2022 – Ho rispettato il mio contratto fino al termine della stagione sudando la maglia fino all’ultimo giorno. Come sono sempre stato abituato a fare. Sarei potuto andarmene a gennaio? Sì, avevo qualche richiesta e nessuno mi avrebbe trattenuto. Poi sono rimasto, comunque, in un posto in cui stavo bene con la convinzione, fino all’ultimo, di potermi giocare le mie chance dando sempre il mille per mille".

Al contrario il feeling con i tifosi non si è mai incrinato. "Un rapporto speciale. Io vengo dal basso e sono abituato a dare tutto, in campo e fuori. Probabilmente è questo che mi fa sentire tanto vicino alla gente. Non posso nascondere il mio dispiacere, ma nel calcio questi addii sono all’ordine del giorno". Un addio con tante cose belle da mettere in valigia. "Tantissime. Ripensando a quest’ultima stagione solo il fatto di essere riusciti a toglierci da una situazione complicata di classifica è motivo d’orgoglio – dice – Una risalita pazzesca alla quale, anche se non sempre in campo, spero di aver contribuito all’interno dello spogliatoio. Dove si era creato qualcosa di bello". Salutati gli amici biancorossi è già il momento di guardare al futuro. I ben informati suggeriscono che per Delcarro c’è già pronto un contratto al Renate. "So che il mio procuratore si sta occupando di tutto – non si sbilancia Delcarro – vedremo quello che succederà. Il mercato, in fin dei conti, è appena iniziato". E, alla fine, quando si chiude una porta spesso poi si apre un portone...