Delegazione bellariese a Colmar per attrarre più turisti francesi

Una task-force di 70 persone tra albergatori, bagnini, cuochi, camerieri, hostes e artisti. E’ corposa la spedizione bellariese (e romagnola) alla Fiera turistica Sitv di Colmar. Che si è aperta ieri – domani giornata conclusiva – con una serie di incontri mirati con gli operatori locali. Oggi sbarcano in Alsazia anche il sindaco Filippo Giorgetti, e il presidente di Verdeblu Paolo Borghesi. Tra i 300 espositori o presenti anche Visit Romagna e Bellaria Igea Marina con stand di promo commercializzazione del territorio. Il Sitv è tra le 7 fiere più importanti in Francia, raccoglie visitatori anche da Germania, Svizzera e Lussemburgo: attesi 25.000 visitatori. Durante i tre giorni di fiera, Fondazione Verdeblu e Visit Romagna accoglieranno gli ospiti nell’area di 500mq dedicata alla Romagna, composta da desk per la promo-commercializzazione degli operatori, dall’angolo bar-caffetteria, stands pizza - gelato e piadina e l’angolo ristorazione molto apprezzato dal pubblico estero. Per conquistare i francesi pronte 500 bottiglie di sangiovese, 8 kg di grana, 50 kg di pesce per friggere, 20 kg di prosciutto, 30 kg squacquerone, materie prime per produrre 1000 coni gelato, 30 kg di mozzarella per la pizza. Partito l’intrattenimento in stile romagnolo con show folkloristici di musica e ballo a cura della Rimini Dance Company, e degli Scariolanti bellariesi.