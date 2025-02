Delegazione del Grevio in visita

Si concluderà oggi la la visita a San Marino della delegazione del Grevio, il gruppo di esperti del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. La delegazione ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni, delle autorità, dei pubblici uffici e delle realtà della società civile che si occupano di prevenzione e lotta al fenomeno della violenza contro le donne. Ad accogliere gli esperti del comitato è stato il segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, il segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti, il segretario di Stato per la Sanità con delega alle Pari Opportunità, Mariella Mularoni, il segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini. La delegazione ha incontrato l’Authority Pari Opportunità quale organismo nazionale per l’implementazione della Convenzione di Istanbul e tutti gli attori istituzionali che si occupano di promozione delle pari opportunità.