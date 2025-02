Delegazione in udienza dai Reggenti

I Capitani Reggenti hanno ricevuto in udienza la delegazione sammarinese che prenderà parte ad Expo Osaka 2025, guidata dal segretario di Stato con delega all’Expo Federico Pedini Amati e dal commissario generale Filippo Francini alla presenza dei manager di commissariato e padiglione, degli sponsor e dei partner e dei giovani volontari che saranno impegnati in Giappone.

Nel corso dell’udienza i Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, hanno ricordato come Expo rappresenti una straordinaria opportunità internazionale che permette di esprimere l’unicità della Repubblica di San Marino. "Siamo certi – hanno detto i capi di Stato – che, anche in quest’importante occasione il nome della nostra Repubblica, come in passato e grazie anche alla memoria di figure quali quella di Mauro Maiani, sarà portato in alto con grande onore e prestigio da tutti coloro che, a vario titolo, sono parte attiva di tale manifestazione eccezionale che riflette la natura multiforme dei suoi partecipanti e che focalizza l’attenzione su specifici punti e obiettivi".