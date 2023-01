Il delfino Mia compie 14 anni, festa all’Oltremare di Riccione

Rimini, 4 gennaio 2023 – E dopo il magico compleanno di Gessica Notaro è la volta della piccola delfina Mia che compie oggi 14 anni. Ancora festa all’Oltremare Family Experience Park di Riccione. Per lei una torta speciale, a base del suo pesce preferito.

La torta speciale al delfino Mia del parco Oltremare

Mia è il delfino più giovane del parco Oltremare. Per lei la mascotte Ulisse e gli addestratori hanno preparato una torta speciale, realizzata a mano: 2kg di aringhe, tanto ghiaccio e un fiocco di neve gigante.

Chi è Mia, la delfina ambasciatrice della ricerca universitaria

Mia è arrivata a Riccione nel 2017. Nata in ambiente controllato, proviene dall'Acquario di Genova. La femmina pesa circa 160 kg ed è lunga 2,50 metri. Socievole e curiosa, ha instaurato un rapporto speciale con Cleo e Pelè, la 'nonna' delfina di 58 anni, la più longeva d'Europa.

La giovane delfina non è solo uno splendido esemplare di tursiope, ma anche 'ambasciatrice' di nuovi progetti di ricerca, condotti in collaborazione con l'Università di Urbino. Negli ultimi mesi in particolare, i biologi del parco hanno concentrato il loro impegno su uno studio mirato a sviluppare un'interazione più evoluta tra uomo e delfino, basata su concetti astratti e innovativi. In oltre 25 anni, uno staff dedicato di acquaristi, addestratori, biologi e veterinari di Costa Edutainment ha sviluppato un know-how specifico sui delfini.

Come conoscere i delfini del parco Oltremare

Per conoscere Mia e gli altri delfini basta recarsi a Oltremare fino all’8 gennaio, dalle 10 alle 17.30, anche in caso di pioggia. Ad accogliere gli ospiti, il Porto di Natale con scenografie a tema, la Miniera Zuccherata di carbone con i suoi abitanti, gli omini Pandizenzero, i marshmallow giganti e le immancabili calze della Befana.

Ogni giorno adulti e bambini possono trasformarsi in personaggi di fantasia, con la truccabimbi ma il vero divertimento è in compagnia di Ulisse mascotte, tra la pioggia di bolle e le magiche nevicate. Al tramonto per tutti, intorno al fuoco, dolci e sorprese.

Sotto il maestoso albero di Natale spazio ai desideri e ai punti selfie. Naso all’insù per ammirare il Volo dei rapaci e i barbagianni nella Foresta incantata, incontri ravvicinati con wallaby, alligatori e tanti altri amici. In Laguna appuntamento con la bella famiglia di delfini e i programmi interattivi.

I programmi interattivi di Costa Edutainment

L'esperienza maturata nella gestione di questi animali e l'attività di ricerca scientifica effettuata in ambiente naturale e in ambiente controllato hanno consentito di approfondire le conoscenze sulla biologia e sul comportamento di questa specie. Le conoscenze sviluppate e i progetti di ricerca, sono alla base dell'azione di divulgazione e sensibilizzazione che le strutture Costa Edutainment da sempre compiono coerentemente con la propria mission.

Per questo motivo, Oltremare ha creato l'appuntamento "Conosci i delfini", dove il pubblico può assistere a sessioni che offrono informazioni più approfondite sui comportamenti dei tursiopi, nelle diverse fasi della loro vita, scoprendo anche tecniche diverse di gestione. Tra queste c'è anche l'utilizzo di

concetti astratti, come il Concept training; e anche la giovane Mia ha sviluppato un'interazione ancora più evoluta con gli addestratori.