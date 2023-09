Delfino neonato ritrovato morto sulla spiaggia di Rimini

Rimini, 5 settembre 2023 – Un piccolo delfino morto sulla battigia. A trovarlo è stato il bagnino della zona 135-136, Marano Beach. Ravaglia nel tardo pomeriggio di domenica ha avvisato la Capitaneria di porto del ritrovamento di un delfino appena nato con ancora il cordone ombelicale attaccato. Un parto finito nel peggior dei modi con il piccolo che non è riuscito a sopravvivere. Un ritrovamento insolito, se si guarda al passato, visto che gli esemplari recuperati sulla spiaggia negli anni sorsi erano adulti o al massimo giovani. In questo caso si è trattato un piccolo la cui scomparsa non finirà nel silenzio. Ad avere chiesto di poter eseguire il recupero ed eventuali esami sul corpo del delfino è a Fondazione cetacea. Dopo la segnalazione alla Capitaneria di porto, il delfino è stato prelevato da Hera, una consuetudine in questi casi. Ma ieri, prima che la carcassa venisse portata via dalla zona di spiaggia al confine tra Riccione e Rimini dove era stata posizionala in attesa del prelievo, Fondazione cetacea ha chiesto di poter intervenire per indagare le cause del decesso.

Da un primo sguardo alle foto scattate all’esemplare spiaggiato, Sauro Pari ha notato che la pelle mostra delle pieghe insolite sul ventre e vicino alla bocca. Rilievi che meritano un approfondimento. Se lo stato di conservazione della carcassa dell’animale consentirà altre analisi, si potrebbero avere informazioni sulle cause del decesso. E’ già stato allertato il Cert dell’università di Padova. Nel frattempo c’è apprensione per la madre. La morte del piccolo fa intendere un parto molto difficile e per Pari non è affatto escluso che anche la madre abbia potuto riportare conseguenze. Per risalire all’ultimo decesso di delfini bisogna arrivare alla prima metà di aprile di quest’anno. Fu un ritrovamento anche in quel caso insolito perché nell’arco di ventiquattrore vennero trovati due delfini, uno a Miramare e uno a Rivabella di Rimini. Due esemplari spiaggiati in un sol giorno dopo che per circa tre anni non si avevano ritrovamenti in spiaggia sulla riviera riminese. Anche in quel caso a seguire le indagini per conoscere le cause delle morti fu Fondazione cetacea.