"Delitti della Uno Bianca senza matrice politica"

"La mia storia personale, risalente agli anni ‘70, del tutto sconosciuta ai miei coimputati (per i delitti della Uno Bianca, ndr), nulla ha a che vedere con i fatti per i quali sono stato giudicato e condannato. Gli stessi non rivestono alcuna matrice politica. Le sentenze della Corte di Assise di Pesaro, Rimini e Bologna hanno fedelmente ricostruito la vicenda". Direttamente dal carcere di Bollate, dove sta scontando la pena all’ergastolo, Roberto Savi torna a far sentire la propria voce, attraverso l’avvocato Donatella De Girolamo, riguardo alle dichiarazioni rese spontaneamente ai pm di Bologna un anno fa e trapelate nei giorni scorsi, secondo cui Savi si è autoaccusato di aver messo in atto all’inizio degli anni ’70 alcuni attentati a Rimini, con piccoli ordigni e senza vittime, nell’ambito di un suo attivismo in movimenti di estrema destra dell’epoca.

Dichiarazioni choc che avrebbero gettato l’ombra dell’eversione nera sulla banda della Uno Bianca – che capeggiata proprio dall’ora 68enne Roberto Savi insieme ai fratelli Fabio e Alberto seminò il terrore negli anni Ottanta e Novanta con 24 delitti e numerose rapine nel Nord Italia –, prima che ieri fosse lo stesso Savi a scandire come gli attentati oggetto delle sue dichiarazioni spontanee "nulla hanno a che vedere con i fatti per i quali sono stato condannato". Dichiarazioni che già dopo la resa ai pm un anno fa fecero scattare da parte della Procura di Bologna alcune deleghe, anche alla Digos di Rimini, per vederci chiaro sui presunti attentati autoimputati dal Savi. Al momento l’inchiesta resta in capo a Bologna – così come possibili dettagli in più su dove e quando questi attentati siano stati compiuti da Savi a Rimini –. Al momento, dalla Procura felsinea non sono arrivate ancora nuove richieste verso la Riviera, per un ulteriore coinvolgimento nelle indagini della polizia giudiziaria locale.

f.z.