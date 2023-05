Delitto Di Dato, choc in aula Ascoltato il gestore dell’hotel "Lo hanno massacrato di botte"

Il delitto Di Dato torna in aula dopo l’improvvisa morte di due testimoni chiave, che aveva fatto slittare nei giorni scorsi il procedimento. È ripreso ieri in Corte d’Assise – con l’ascolto del gestore 57enne dell’hotel dove venne brutalmente picchiata la vittima – il processo per l’omicidio di Antonino Di Dato, il 45enne campano trapiantato in Riviera che venne ucciso a calci, pugni e bastonate con un bastone da trekking di metallo il 3 novembre del 2021 nell’hotel Emanuela di Bellariva. Di Dato, che morì poi al Bufalini di Cesena nove giorni dopo il pestaggio, era stato obiettivo, secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile coordinata dal pm Gengarelli, di una spedizione punitiva per un debito di 7.500 euro che l’uomo avrebbe dovuto restituire a uno dei quattro componenti del commando che lo aveva assalito. Con l’accusa di omicidio in concorso sono a processo Bruno Francesco Cacchiullo (difeso dagli avvocati Anna Salvatore e Luca Donelli), Costantino Lomonaco (difeso da Francesco Pisciotti e Roberto Brancaleoni), il croato Ivan Dumbobic (difeso da Antonio Pelusi) e il bosniaco Azim Samardzic, latitante (difeso da Stefano Caroli).

Ieri in aula erano presenti due dei quattro imputati, Lomonaco e Dumbobic, i quali nel corso della deposizione del gestore dell’hotel ’Emanuela’ sono stati riconosciuti dal 57enne e indicati come presenti quel giorno di novembre. Ancora, al contrario di quanto reso agli inquirenti da tre degli imputati in fase di indagine (secondo i quali l’unico autore materiale del pestaggio ai danni di Di Dato sarebbe stato il Samardzic tuttora latitante) il gestore dell’hotel – che assistette all’aggressione assieme ad altri clienti della struttura – ha affermato che a brandire il bastone da trekking con cui Di Dato era stato colpito violentemente alla testa, tanto da spezzare lo stesso bastone, sarebbe stato il Dumbobic, mentre Samardzic si avventava sul 45enne con calci e pugni. Il testimone non ha riferito di un’attiva partecipazione all’aggressione fisica invece da parte dei due imputati italiani. Il testimone ha quindi ripercorso tutte le tappe di quel massacro e affermato che nessuno dei presenti chiamò la polizia perché sotto choc e intimiditi dal commando. Il processo è stato quindi aggiornato alla prossima udienza, in programma il 30 giugno.