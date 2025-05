Delitto di Pierina,. Louis torna in Cassazione

Louis Dassilva ci riprova. Il 35enne senegalese indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini con 29 coltellate, non si dà per vinto e nonostante il secondo ’no’ del Riesame alla sua scarcerazione ha deciso di fare ricorso in Cassazione all’ultimo rigetto dei giudici bolognesi. La decisione dei legali del senegalese arriva dopo che il Riesame ha motivato in sette lunghi punti le ragioni per cui alla luce delle ultime dichiarazioni di Manuela Bianchi, l’ex amante, Louis debba ritenersi l’assassino di Pierina. Tutto mentre la procura a breve dovrebbe formulare la richiesta di rinvio a giudizio dopo il fine indagini.