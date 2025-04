Delitto Pierina, i legali di Dassilva: “Va scarcerato, la versione di Manuela non regge”

Rimini, 14 aprile 2025 – Giorni decisivi per Louis Dassilva. Tra oggi e domani il giudice per le indagini preliminari, Vinicio Cantarini, dovrebbe decidere sulla richiesta di scarcerazione presentata dagli avvocati del senegalese, arrestato il 17 luglio per l’omicidio di Pierina Paganelli.

Louis Dassilva e Manuela Bianchi: prima amanti, ora su posizioni molto lontane dal punto di vista giuridico

Sarà solo il primo round: giovedì toccherà al Riesame pronunciarsi, dopo che la Cassazione (accogliendo il ricorso dei legali di Dassilva) ha chiesto ai giudici bolognesi di rivalutare il caso. Se il gip dovesse confermare la custodia in carcere, a rimettere in libertà Dassilva potrebbe dunque essere il Riesame. Dopo gli esiti di perizie e incidenti probatori tutto dipenderà da quanto riferito agli inquirenti da Manuela Bianchi, nuora di Pierina ed ex amante di Louis.

Bianchi, indagata per favoreggiamento, ha rivelato che Louis era in garage quando lei ritrovò il corpo di Pierina la mattina dopo il delitto: lui le avrebbe detto di non far rumore, di andare a chiedere aiuto a un vicino e abbracciarlo per sviare i sospetti. Per la Procura, “le dichiarazioni della Bianchi sono riscontrate pienamente dai rumori registrati da una telecamera” e dalla testimonianza di una vicina.

Per i legali di Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi, “tante cose non tornano”: dal percorso fatto da Manuela la mattina ai rumori in garage ritenuti dalla loro perizia “impercettibili”. “Abbiamo consegnato altri elementi che smontano il racconto della Bianchi. Attendiamo la decisione di gip e Riesame. E faremo ricorso anche se a Louis venissero dati i i domiciliari: va scarcerato”.

Per Monica e Marco Lunedei, legali dei figli di Pierina, invece tutto torna: “I passi fatti dalla Bianchi quella mattina, registrati dal contapassi del suo telefono, offrono pieno conforto alla sua ricostruzione in incidente probatorio e alle misurazioni oggettive degli spazi”.

Intanto continuano le polemiche su Davide Barzan, consulente della Bianchi. Il M5s ha presentato un’interrogazione: chiede conto delle sue ospitate nei programmi Rai visto che “non risulta abilitato alla professione forense”. “Barzan – replica Marlon Lepera, il suo legale – è stato nominato consulente tecnico dalla Bianchi. Non ha mai detto di essere avvocato. Viene invitato come ospite nei programmi Rai come consulente della Bianchi. Barzan a oggi non ha ricevuto nessuna notizia circa il fatto di essere indagato per esercizio abusivo della professione forense”. Nel mirino ci sono le dichiarazioni di Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva, su Barzan: “La Bartolucci mente – dice Lepera – per distrarre l’opinione pubblica sul quadro indiziario a carico del marito”.