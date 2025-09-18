Delitto Pierina, il figlio Giuliano sul suo incidente: “Se fossi morto io, forse mia madre sarebbe ancora viva”

Rimini, 18 settembre 2025 – Era il 7 maggio del 2023 quando Giuliano Saponi venne ritrovato, in fin di vita, lungo un fosso in via Coriano. Travolto – gli inquirenti sospettano da un mezzo pirata, poi sparito nel nulla – mentre andava al lavoro in bicicletta. Un incidente ancora avvolto dal mistero, di cui Giuliano è tornato a parlare di recente, all’indomani dell’apertura del processo a carico di Louis Dassilva, il 35enne accusato di aver ucciso con 29 coltellate la madre, Pierina Paganelli, nonché amante clandestino di sua moglie, Manuela Bianchi.

L’incidente di Giuliano: “Potrebbe essere stato l’assassino di mia madre”

"Probabilmente è stato qualcuno volontariamente, potrebbe essere stata la stessa persona che poi ha ucciso mia madre", ha detto Giuliano, in un’intervista al programma Rai Storie Italiane. "Questo mi ha pesato molto perché sono arrivato a pensare che se fossi morto io, forse mia mamma sarebbe ancora viva. È una cosa pesante che mi porto dentro da tanto tempo".

"Quando ho rilasciato le prime dichiarazioni, la mia memoria era totalmente assente. Adesso ci sono dei barlumi di cose che stiamo cercando di rimettere a posto. Ci stiamo lavorando, ma non posso dire di più", ha evidenziato Giuliano.

Saponi su Manuela Bianchi: “Ha avuto una relazione con una persona tremenda”

L’uomo si è poi soffermato sul ruolo della moglie – oggi diventata la principale accusatrice di Dassilva – dalla quale si starebbe separando. "Può darsi che Manuela avesse dei sospetti sull’incidente, a me non li ha mai spiegati, ma li ha sollevati parlando con gli avvocati e facendo ricerche personali". Sempre parlando di Manuela, ha aggiunto: "Dal mio punto di vista l’unico errore grande che ha fatto è stato avere una relazione con un uomo di questo genere, che ha fatto queste cose. Forse lei credeva di avere una relazione con una persona diversa. Non la giustifico perché un tradimento è sbagliato a prescindere, ma ha pescato una persona tremenda e ce lo dirà il processo. Mi auguro che abbia detto la verità, non so perché non l’abbia fatto prima, ma se ha deciso di liberarsi da quel peso ha fatto la scelta giusta, io le credo per quello che ha detto".

10 foto Sul banco degli imputati con l'accusa di omicidio c'è Louis Dassilva. Folla fuori dal tribunale per uno dei procedimenti che si preannuncia come il processo dell’anno

"Valeria non vale niente, più nessun rapporto con Loris”

E sugli altri protagonisti coinvolti nel giallo, ha rivelato: "Valeria la conoscevo e apprezzavo poco. In due anni non si è mai fermata per dirmi ‘mi dispiace per tua madre’. Una persona che si comporta così, per me, non vale niente. Loris? Non ci sono più rapporti con lui, ma credo che non c’entri assolutamente niente, non era capace per tanti motivi".

"Con Manuela abbiamo cercato di mantenere rapporti basati esclusivamente su nostra figlia, è il bene più prezioso che rimane a entrambi", ha poi raccontato relativamente alla situazione attuale. "È una situazione molto difficile per lei, spero di essere un padre che possa aiutarla e sostenerla. La nostra fortuna è che siamo uniti come famiglia, è un insegnamento dato da mia madre".