DELITTO PIERINA, L’ARRESTO DI LOUIS

La svolta nelle indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate nel garage di casa in via del Ciclamino la sera del 3 ottobre 2023, arriva il 16 luglio. All’alba la polizia si presenta a casa di Louis Dassilva, il senegalese vicino di casa della vittima e unico indagato per il delitto fino a quel momento, e lo arresta. L’omicidio, secondo gli inquirenti, sarebbe stato commesso perché Pierina aveva scoperto la relazione clandestina tra Louis e Manuela Bianchi, la nuora della vittima. I legali di Louis fanno ricorso e chiedono la scarcerazione, ma a settembre il tribunale del riesame conferma la custodia cautelare in carcere per il senegalese. A breve ci sarà l’incidente probatorio sulle immagini riprese dalla telecamera della farmacia di via del Ciclamino.