Delitto Pierina, svolta vicina: la Procura conclude le indagini. Manifestazione per Dassilva: “Liberatelo”

Rimini, 12 maggio 2025 – “Chi parte da Ravenna può darmi un passaggio?”. “Noi partiremo da Forlimpopoli”. A leggere il tam tam sui social, sono attese persone da tutta la Romagna (e anche da più lontano) alla manifestazione per Louis Dassilva, che si tiene oggi davanti al tribunale di Rimini. Mobilitazione lanciata dalla Rete e nata per iniziativa di alcuni Youtuber che stanno seguendo gli sviluppi delle indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli. Chiedono che “Louis torni subito libero”.

Il 35enne senegalese, finora l’unico indagato per l’omicidio della donna, è in carcere dal 16 luglio. Il sit-in per Louis (che è stato autorizzato) è previsto davanti all’ingresso del tribunale. Una mobilitazione che si annuncia con tanto di cartelli e striscioni. Non è da escludere che alla manifestazione possa partecipare anche la moglie del 35enne senegalese, Valeria Bartolucci. Il tam tam si è diffuso anche tra la comunità senegalese di Rimini. Gli organizzatori del sit-in si sono mossi in autonomia, senza coinvolgere (almeno fino a ieri) i legali di Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi. Che si preparano alla conclusione dell’indagine.

Un anno e mezzo dopo il delitto di Pierina, l’inchiesta avviata dalla Squadra mobile della polizia e coordinata dal sostituto procuratore Daniele Paci è in dirittura d’arrivo: entro la settimana sarà conclusa e la Procura chiederà poi il rinvio a giudizio per Louis Dassilva e Manuela Bianchi, nuora di Pierina ed ex amante del senegalese, indagata per favoreggiamento. Al momento, invece, non risulta sul registro degli indagati Valeria Bartolucci. Intanto il 22 maggio a Bologna il tribunale del Riesame dovrà decidere sulla nuova richiesta di scarcerazione di Dassilva presentata dai suoi avvocati. Anche in quell’occasione potrebbe esserci una manifestazione di solidarietà a favore di Louis.