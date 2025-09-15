Delitto Pierina, parte il processo. I figli: “Vedere Dassilva in aula ci provoca rabbia e angoscia”

Rimini, 15 settembre 2025 – L’aula ‘Falcone Borsellino’ sarà gremita. Da vicini di casa, amici della vittima e dell’imputato, curiosi. Oggi parte il processo contro Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nel garage di casa in via del Ciclamino il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate.

In aula saranno presenti anche Giuliano, Giacomo e Chiara Saponi, i figli della vittima. Assistiti dagli avvocati Marco e Monica Lunedei, i figli si sono costituiti parte civile insieme ad altri famigliari. Chiederanno un risarcimento di oltre 2 milioni, anche se sanno già che da Dassilva, in caso di condanna, non avranno un euro.

Ma quello che cercano è solo “verità e giustizia per nostra madre”. Per Giuliano, Giacomo e Chiara, “l’idea di essere oggi in un’aula di tribunale perché qualcuno con un gesto folle ha tolto la vita a nostra madre, è surreale e inconcepibile anche a distanza di due anni da quel terribile giorno”. I figli di Pierina sono convinti della colpevolezza di Dassilva e non l’hanno mai nascosto. Non credono che il senegalese nel corso del processo, “arrivi a confessare. A questo punto ci sembra un’utopia. Ma ci auguriamo che l’enorme lavoro svolto dalla Procura, dalla squadra mobile della polizia, dai periti, dagli avvocati e da tutti coloro che hanno dedicato i loro sforzi all’indagine, permetta di accertare la verità e di dare giustizia a nostra madre”.

Ritrovarsi oggi in aula, guardando finalmente Louis Dassilva negli occhi, sarà durissima. “Abbiamo conosciuto chi è Dassilva principalmente attraverso i servizi sulla stampa e in tv prima e dagli atti di indagine poi. Per noi è l’uomo accusato di aver ucciso nostra madre e il pensiero di guardarlo negli occhi, come potrebbe averlo guardato lei quella terribile notte, ci provoca un misto di rabbia e angoscia. È un sentimento che non si può descrivere a parole e che non auguriamo a nessuno di dover mai provare”.

Il processo a Dassilva, difeso dagli avvocatI Riario Fabbrio e Andrea Guidi, sarà lungo e complesso, anche per la quantità di testimoni. Oggi alla prima udienza si presenteranno tutte le questioni preliminari e si passerà all’ammissione dei testimoni. Sono 124 quelli sulla lista della Procura e 145 quelli della difesa, di cui almeno un centinaio in comune. Sia la Procura sia i legali del senegalese hanno messo in cima alla lista Manuela Bianchi, la nuora della vittima ed ex amante di Louis. La sua testimonianza contro Dassilva è uno degli elementi principali su cui si basa l’indagine sul delitto, coordinata dal pm Daniele Paci.