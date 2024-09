Delitto di Pierina, lo sfogo di Valeria: “La Procura ha addentato l’osso e non lo mollerà”

Rimini, 12 settembre 2024 – Sono state ore terribili, angoscianti, a tratti infinite. Quelle di attesa vissute al terzo piano di via del Ciclamino dove nella casa di Louis Dassilva ad aspettarlo c’era la moglie, Valeria Bartolucci. Poche parole quelle scelte dalla donna per commentare la decisione del Riesame dopo aver preso atto che il marito non tornerà a casa dopo due giorni vissuti “con l’ansia e lo stress alle stelle”.

A sinistra, Valeria Bartolucci, moglie di Louis; a destra, Manuela Bianchi, l’ex amante

“L’unico commento che ho da fare (in merito alla scelta del tribunale di mantenere Dassilva ai carcere dei ’Casetti’, ndr) è che secondo me la Procura ormai abbia addentato l’osso. E che per questo non abbia più alcuna intenzione di mollarlo. A prescindere che sia l’osso giusto o quello sbagliato”. Non fa appello ai toni sibillini Valeria, che aggiunge: “In questo momento sono veramente arrabbiata. Delusa, depressa. Tutte le ho...”.

Ad attendere col fiato sospeso la decisione del Riesame c’era però anche un’altra donna che nel recente passato è stata legata sentimentalmente a Dassilva, al punto da far puntare i fari della Procura proprio sulla loro relazione extraconiugale per individuare il movente per cui Louis avrebbe ucciso Pierina. A poche ore dalla notizia della mancata scarcerazione di Dassilva, l’ex amante Manuela Bianchi – nuora della vittima difesa dall’avvocato Nunzia Barzan e assistita dal criminalista e consulente Davide Barzan – dice: “Mi sembra ancora incredibile che Louis sia indiziato per l’omicidio di mia suocera. L’ho sempre conosciuto come una persona pacifica, sempre disposta ad aiutare gli altri e contro la violenza. Per cui sono rimasta senza parole nell’apprendere che al Riesame è stato deciso di trattenere Louis in carcere”.

Prende poi un lungo respiro, Manuela. E conclude: “Sicuramente i giudici avranno le loro motivazioni. Però la cosa che a me interessa di più è sapere la verità su chi abbia ucciso mia suocera e perciò attendiamo le prossime novità. Per quello che riguarda il condomino che potrebbe essere stato ripreso non posso dire molto... è passato di lì quella sera ma non saprei dire se nel momento sotto la lente della Procura o meno”.