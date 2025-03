Delitto Pierina, il giorno della verità: video della cam3, udienza anticipata. Ecco quando

Rimini, 7 marzo 2025 – Sarà l’occasione per vederci chiaro. E fissare un punto fermo nel magma investigativo di incidenti probatori che ribolle mano a mano che i risultati affiorano.

Louis Dassilva nella sfilata della cam 3 durante l'incidente probatorio (foto Migliorini)

La data cerchiata in rosso sul calendario è quella di venerdì 14 marzo. Tra una settimana, per quando il gip Vinicio Cantarini ha fissato un tris di udienze per discutere in contraddittorio gli esiti delle tre super consulenze in essere sul caso Pierina Paganelli. La discussione degli esami del Dna e degli accertamenti sui telefoni di Louis Dassilva erano già in conto, ma ad aggiungersi è stata la necessità di anticipare un confronto tra i periti sulla nota preliminare del collegio peritale super partes sul filmato della cam3 della farmacia ’San Martino’.

Nei giorni scorsi, infatti, è venuto a galla come il parere del consulente del gip, Sebastiano Battiato, sia che la persona ignota ripresa dalla telecamera della farmacia la sera del delitto, alle 22.17, non possa essere l’indagato per omicidio Louis Dassilva. Una conclusione arrivata sulla base delle misurazioni dell’altezza dell’ignoto e la comparazione con quella del 34enne senegalese e del vicino Emanuele Neri. La conclusione è stata quella che l’indagato sia più alto dell’ignoto. Un aspetto già molto contestato da procura e avvocati della famiglia di Pierina, i quali hanno reso noto di volerci vedere chiaro sulla diffusione anticipata dell’esito preliminare, prendendo “tutte le iniziative necessarie a tutelare la serenità e la genuinità dell’accertamento giudiziale, che oggi appaiono gravemente compromesse”, hanno reso noto gli avvocati Lunedei. L’occasione comunque per discutere l’esito preliminare della perizia è ora fissato e sarà proprio la cam3 l’inizio delle udienze programmate.

Venerdì 14 marzo insomma sarà una vera e propria fucina di elementi che potranno essere così cristallizzati e andare a costituire una parte degli elementi utilizzabili direttamente in un eventuale processo, essendo gli esami compiuti in incidente probatorio. Andando dunque a comporre prove chiave a favore o a sfavore dell’indagato. Dalla parte di Dassilva depone infatti il Dna, non trovato sulla scena del crimine all’esito di tutti i confronti sui reperti. O, se così confermato, anche adesso l’esito sulla cam3. Non andrebbe invece a favore dell’indagato per l’omicidio di Pierina quanto emerso dagli accertamenti sui cellulari, con cui è stato confermato che non ci siano attività che indichino un’azione fisica del 34enne sul cellulare tra le 22.08 e le 22.38 (Pierina è stata uccisa alle 22.13).

Intanto, ieri la casa della Paganelli al terzo piano di via del Ciclamino 31 è stata dissequestrata. L’abitazione della vittima era infatti sigillata da oltre 17 mesi, dal 4 ottobre quando venne scoperto il cadavere nei garage. Ed è proprio il garage di Pierina che invece rimane ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria perché ritenuto ancora di grande interesse investigativo.