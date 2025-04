Della Rosa: "Avanti con le trasmissioni"

La burrasca scatenata dalla notizia dell’estate riccionese senza Radio Deejay al momento risparmia le dirette mattutine che Enrico il Bagnino, meteorologo della nota emittente, fa da ventisette anni ogni mattina dal Bagno 61, sul lungomare della Repubblica di Riccione. Anche in questi giorni, mentre divampava la polemica, ha continuato a trasmettere con regolarità il suo bollettino meteo dalla stessa cabina dello storico stabilimento balneare fino all’anno scorso gestito da lui. "Sto continuando a fare le mie trasmissioni come prima, per ora non ho ricevuto alcuna comunicazione – assicura Enrico Della Rosa – Nessuno mi ha detto niente, quindi vado avanti, ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 7,50 e sabato e domenica poco dopo le 9 con Laura e Rudy Zerby. Oltretutto, anche se dagli studi di Milano dicono che si collegano con Riccione, io le previsioni meteorologiche continuo a farle su tutta Italia". Quindi aggiunge: "Vedremo cosa succederà, ma Linus ha già detto che continuerà a venire a Riccione". Enrico intanto continua a mantenere i contatti con i suoi 113mila follower che lo seguono su Instagram e quanti gli inviano mail o messaggi su altri social.

Nives Concolino