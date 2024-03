Dell’Agnello: "Con noi si giocano le ultime possibilità di salvezza"

Riviera Banca vuole continuare a correre, ma non si fida di Latina. Occhio alla veste dei laziali, l’abito disegnato da una classifica che dice ultimo posto nel girone verde con 10 punti. Attenzione a non sottovalutare un gruppo che non è andato così tanto male nelle ultime settimane. Lo staff biancorosso ha analizzato a dovere gli avversari e sa bene i pericoli che possono creare. "Delle ultime sei, due le hanno vinte e una l’hanno persa all’overtime – sottolinea Sandro Dell’Agnello (foto) –-. Quindi non sono affatto una squadra che molla, anzi. Stanno giocandosi le possibilità salvezza fino all’ultimo, battagliando fino al 40’ minuto ogni volta che scendono in campo. Latina è una squadra frizzante e viva, ma noi vogliamo vincere. Per noi sarebbero due punti fondamentali". Qualche acciacco per la truppa biancorossa con Masciadri, ad esempio, con ancora alcuni problemi relativi a quell’anca che gli ha dato fastidio nella settimana precedente. In ogni caso niente di grave e tutti presenti all’appuntamento con la seconda gara casalinga consecutiva. Si recupera il terzo turno di orologio nel weekend della Final Four di Coppa Italia. "Latina? Ha Mayfield che è una guardia tiratrice che fa tanto in campo – osserva il coach di Rbr -. Poi due ottimi tiratori piedi per terra come Parrillo e Alipiev (21/51 da tre combinato nelle ultime quattro partite). Giancarlo Sacco è un coach che non ha bisogno di presentazioni e che li fa giocare bene. Forse la panchina non è lunghissima come quella di altre squadre che abbiamo affrontato di recente, ma attenzione a far entrare in partita giocatori importanti come Borra, Zangheri e Mladenov. Quest’ultimo è ben conosciuto qui a Rimini e ha giocato una gran stagione in B l’anno scorso". Rbr affronta la sfida cercando di mantenere intatte quelle qualità che l’hanno portata all’80% di vittorie nelle ultime dieci partite. "In attacco, anche con la Benacquista, dovremo cercare di non tenere mai la palla ferma e di farla circolare al meglio. È una cosa che spesso ci sta riuscendo e che deve continuare a rappresentare uno dei nostri punti di forza. La buona difesa? Si parte dalla volontà dei singoli giocatori e per questo li ringrazio. Non siamo una squadra che può vivere di atletismo, lo sappiamo, e quindi l’organizzazione di quello che facciamo in campo diventa fondamentale. Dobbiamo avere continuità difensiva, stare sul pezzo tutti e cinque assieme e non avere pause nel corso della partita. È stato fondamentale fin qui e lo deve essere anche con Latina". Poi sarà la volta della trasferta di Cremona e della gara pasquale con Casale Monferrato. Già tanto, tantissimo in palio.

Loriano Zannoni