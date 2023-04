Demolito il vecchio museo della miniera

Smantellato, dopo oltre 20 anni, l’ex museo di zolfo nel centro a Perticara. Nella frazione di Novafeltria l’edificio abbandonato non andava giù a molti. Aperto nel 1970, sei anni dopo la cessazione dell’attività estrattiva, Sulphur (questo il nome del museo storico minerario) è stato uno dei primi significativi esempi di archeologia industriale in Italia. Poi la sua chiusura, per la riqualificazione dell’area dell’ex miniera e la nascita del nuovo polo museale Ci sono voluti anni per arrivare alla demolizione del vecchio edificio. "L’iter è stato rallentato dai vincoli della Soprintendenza – sottolinea l’assessore all’urbanistica Monia Amadei, che dal 2021 segue da vicino la vicenda – Quando si è finalmente stabilito che non sussiste interesse artistico, si è ripartiti con le procedure, le dovute autorizzazioni ambientali e paesaggistiche e l’iter si è chiuso pochi mesi fa. Oggi la demolizione, che è stata a costo zero". Tolte le macerie, ora gli amministratori valuteranno la destinazione dell’area. Ci sono una serie di proposte sul tavolo. In parte saranno ricavati dei nuovi parcheggi, ma ci sarà spazio anche per un’area dedicata al turismo e agli escursionisti: fa parte del progetto per Monte Aquilone.