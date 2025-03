Demolizione Sangiovesa al mare. Assolta ex dirigente del Comune

La vicenda legata alla demolizione della "Sangiovesa al mare", avvenuta una decina di anni fa, ha avuto un risvolto giudiziario che si è recentemente concluso. Al centro della questione vi era una ex dirigente comunale, chiamata a rispondere in tribunale per presunto abuso d’ufficio. Dopo un lungo iter processuale e un processo con la formula del rito abbreviato, il tribunale ha assolto la donna.

In sostanza, l’ex funzionaria, nel frattempo andata in pensione, era stata accusata di aver ritardato l’emanazione delle ordinanze di abbattimento relative al ristorante e a un bar adiacente, permettendo così alle due attività di proseguire il loro esercizio nonostante la presenza di irregolarità edilizie. Tra le violazioni contestate figuravano strutture come gazebo e pedane collocate su suolo pubblico. Presunti abusi che era finiti al centro di un braccio di ferro tra Comune di Rimini e Rema (Ricostruzione Edilizia Marina Adriatica), società legata alla famiglia Maggioli.

Il procedimento giudiziario a carico dell’ex funzionaria (difesa dall’avvocato Maurizio Ghinelli) si è concluso con una sentenza di assoluzione, in quanto il fatto non sussiste. A seguito della sentenza, l’amministrazione comunale ha recentemente deliberato il rimborso delle spese processuali anticipate dalla ex dipendente, per un importo superiore ai 12mila euro. Oltre a lei, anche un altro dipendente comunale, accusato di aver ritardato la trasmissione delle notifiche, è stato assolto con la stessa formula.

La vicenda giudiziaria aveva avuto origine da una segnalazione presentata in Procura da un residente dello stabile che ospitava i due locali commerciali. Nel corso del 2013 e del 2014, l’uomo aveva inoltrato tre diverse denunce, lamentando l’assenza di interventi da parte dell’amministrazione nonostante la confermata presenza di opere edilizie non autorizzate. Le indagini svolte dalla magistratura avevano individuato presunte irregolarità, portando a richiedere la condanna dell’ex dirigente.