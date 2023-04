Dentro il genio del grande maestro

A 70 anni dall’uscita de ’I Vitelloni’, il Fellini Museum e l’Università di Bologna promuovono, oggi e domani, un convegno dedicato al terzo film diretto dal maestro, il secondo il solitaria (dopo Luci di Varietà firmato con Alberto Lattuada e Lo sceicco bianco). Con il coordinamento di Roy Menarini, alle 15 alla cineteca di via Gambalunga si alternano Francesco D’Asero su Alberto Sordi (in foto) e la condizione vitellonesca, Lucia Rita Vitali sul personaggio di Moraldo, il primo di una lunga serie di alter ego felliniani, Sara Martin che si sofferma sui costumi mentre Eleonora Chiais stringe su un accessorio specifico, il cappello; finale di giornata in musica con la relazione di Antonio Ferrara su Nino Rota. Domani dalle 9.30 si passa al cinema Fulgor. A condurre Andrea Minuz introduce Cecilia Brioni su stile e giovani nel cinema degli anni ’50. Poi Marco Bertozzi, che del vitellone traccia una fenomenologia imperfetta, anticipando il contributo di Gabriele Landrini sulle raffigurazioni giovanile disegnate dal film, e quello di Mariangela Palmieri sempre sulla questione giovanile. A seguire Francesca Cantore, Enrico Biasin, Pietro Ammaturo. Con lo scrittore Cristiano Cavina e con il suo contributo dal titolo ’La casa dei Puffi ovvero il lungo addio a cose che non esistono più’ alle 15 il via all’ultima sessione.