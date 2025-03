Denuncia la sorella dopo l’aggressione

Una donna che spesso, soprattutto dopo aver bevuto troppo, si sarebbe abbandonata a comportamenti violenti e maneschi. A farne le spese sarebbe stato, in primis, il fratello di lei, che si è ritrovato anche con il naso rotto dopo un’aggressione particolarmente cruenta avvenuta nei mesi scorsi. Esasperato, l’uomo non ha potuto far altro che denunciare la sorella, una 60enne di Misano, ora indagata dalla Procura di Rimini (pm Davide Ercolani) per lesioni personali. Nei giorni scorsi all’indagata, difesa dall’avvocato Massimo Melillo del foro di Rimini, è stato notificato l’avviso di conclusone delle indagini preliminari, preludio ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio. A portare all’iscrizione del nome della donna nel registro degli indagati era stata la denuncia, presentata ai carabinieri dal fratello dopo un episodio che lo aveva visto protagonista, suo malgrado. Quella sera, l’uomo si trovava in camera quando a un certo punto aveva sentito la 60enne che, nell’altra stanza, urlava contro l’anziano padre a squarciagola. Era subito andato di là a controllare, e davanti a lui si era palesata la sorella, ubriaca, come testimoniato dalle molte bottiglie di birra vuote sparse in giro. A quel punto la donna – secondo la ricostruzione fornita ai carabinieri nella denuncia – avrebbe iniziato ad inveire anche contro il fratello, ordinandogli di uscire immediatamente dalla casa.

Poi, con uno scatto improvviso, avrebbe colpito la porta, facendola andare a sbattere contro la faccia del fratello, che si era così ritrovato con il naso fratturato e i vestiti coperti di sangue (per lui la prognosi era stata di 20 giorni). Spaventato a morte da quel raptus, l’uomo si era affrettato a chiamare i carabinieri che erano accorsi immediatamente nell’appartamento per cercare di far ragionare la 60enne che però in seguito si era allontanata dall’abitazione. Nella denuncia presentata ai militari dell’Arma, il fratello dell’indagata ha puntato il dito su altri episodi avvenuti nei giorni precedenti e in quelli successivi: comportamenti aggressivi tenuti dalla sorella, nei suoi confronti e verso il padre anziano, specialmente quando la donna era sotto l’effetto di alcol che avrebbe consumato in quantità non indifferente.