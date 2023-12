Denunciati. A 15 anni si filmano mentre lanciano sassi dal cavalcavia

Sassi lanciati dal cavalcavia sulle macchine in corsa. Una follia che sembrava appartenere al passato, quando, a cavallo degli anni Novanta, l’Italia intera fu attraversata dalla psicosi collettiva e da numerosi atti di emulazione e un triste bollettino di morti e feriti. Un fenomeno criminale che purtroppo è tornato a manifestarsi proprio in questi giorni, a Misano Adriatico. Dove due 15enni italiani sono stati denunciati dai carabinieri della stazione per essersi resi protagonisti di alcuni episodi che hanno messo a repentaglio l’incolumità degli automobilisti. Non solo: i giovani malviventi hanno pensato bene di immortalare le loro gesta con lo smartphone, ma i filmati sono stati scoperti e i telefonini sequestrati dai militari dell’Arma. Le conseguenze, per fortuna, si sono limitate a parabrezza scheggiati e carrozzerie ammaccate. Solo per miracolo la bravata, se così può essere definita, compiuta dai due teppisti non ha portato ad un esito ben più drammatico. Teatro delle segnalazioni il cavalcavia di via del Mare, probabilmente il più elevato tra quelli del territorio misanese, uno dei principali collegamenti tra la Statale 16 e la zona a mare della ferrovia.

Tre gli automobilisti che hanno presentato denuncia, ancora spaventati a morte per quei sassi piovuti dal cielo all’improvviso e inferociti per i ‘bozzi’ e i graffi causati alla carrozzeria. Non sono da escludere tuttavia altri possibili episodi, per i quali magari non è stata formalizzata una denuncia. I carabinieri stanno compiendo degli accertamenti proprio in questa direzione, ma anche per individuare eventuali complici dei due 15enni. Determinante sarà l’analisi dei filmati presenti sugli smartphone che i due ragazzini hanno consegnato spontaneamente alle divise. Resta da capire se le registrazioni siano rimaste confinate nella memoria dei cellulari o se invece siano state diffuse sui social network. La procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Bologna ha aperto un fascicolo, ipotizzando i reati di "danneggiamento" e "getto pericoloso di cose".

La prima segnalazione risale al 13 dicembre scorso. Un’automobilista sta percorrendo la via del Mare quando, nel passare sotto il cavalcavia di via Verdi, sente un tonfo tremendo che lo fa sobbalzare sul sedile. Il conducente accosta la vettura, scende dall’abitacolo e inizia a ispezionarla. Gli basta poco per capire quello che è successo: qualcuno deve avergli tirato addosso un sasso, per fortuna non di grandi dimensioni. L’uomo va dritto filato dai carabinieri. Nei giorni successivi al primo episodio se ne aggiungono altri due, sempre con modalità più o meno simili. Le pietre scagliate dal cavalcavia colpiscono anche una cabina elettrica. I carabinieri della stazione già da un po’ di tempo hanno cominciato a tenere monitorata la zona e a compiere degli appostamenti. Giovedì scorso, infine, i due teppisti compiono un passo falso. Tornano nuovamente in cima al cavalcavia, pronti ad un nuovo lancio di pietre, ma stavolta ad attenderli ci sono i militari dell’Arma. "Era solo uno scherzo, non pensavamo di fare nulla di male si giustificano. Uno scherzo che, per il momento, hanno già pagato con una denuncia. Ma il conto con la giustizia, una volta completata la fase investigativa, rischia di essere molto più salato. Uno di loro è difeso dagli avvocati Piergiorgio Tiraferri e Marco de Pascale.

Lorenzo Muccioli