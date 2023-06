Denunciato dall’amante per stalking: assolto

Aveva denunciato l’amante, accusandolo di lesioni, atti persecutori e maltrattamenti. "È un amico di Eddy Tavares (l’ex di Gessica Notaro, condannato per averla sfregiata con l’acido, ndr): ho paura per la mia sicurezza" aveva riferito la donna nella sua querela. Ma dopo una lunga battaglia legale, l’imputato, un riminese di origine sudamericana di 43 anni, assistito dall’avvocato Marco Tarek Tailamun, è stato assolto.

Tutto comincia la notte di Capodanno del 2018. Il sudamericano da tempo ha una relazione clandestina con una donna. Lei, pur essendo sposata, ha avviato le pratiche per la separazione e nel frattempo ha iniziato a frequentare la nuova fiamma. Rientrati a casa dopo aver festeggiato l’anno nuovo, tra i due scoppia una discussione che si trasforma in una colluttazione. L’uomo rimedia un brutto taglio dopo essere stato colpito in testa da un sasso, mentre la donna viene ferita al naso.

Spaventata, la donna corre a chiedere aiuto al marito, che la accompagna in pronto soccorso. In seguito, si presenta dalle forze dell’ordine e sporge querela per lesioni nei confronti del sudamericano. Passa qualche giorno, e la donna deposita una nuova querela, in questo caso molto più ampia e ricca di dettagli rispetto alla prima, nella quale descrive diversi episodi di vessazioni e maltrattamenti. Episodi di cui sarebbe stata vittima nel periodo a cavallo tra il 2016 e il 2018, ovvero durante la frequentazione dell’amante, incluso un brevissimo periodo di convivenza della durata di una settimana all’interno di un residence. La denuncia porta all’apertura di un’inchiesta e alla formulazione di due ipotesi di reato a carico dell’uomo: atti persecutori e maltrattamenti. Dopo essere stato sottoposto al divieto di avvicinamento, l’uomo finisce alla sbarra. Difeso dal legale di fiducia Tailamun, respingerà categoricamente le accuse. La Procura chiede per lui la condanna, ma la stessa vittima in aula ritratterà almeno parzialmente la sua versione dei fatti.