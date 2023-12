Denunciato per lesioni dalla cliente. Il giudice assolve il commercialista

Una lunga battaglia cominciata all’incirca sei anni fa e che rischiava di gettare un’ombra su una lunga carriera professionale. Alla fine però il commercialista riccionese Paolo Arcangeli, 75 anni, difeso dall’avvocato Stefano Caroli è riuscito a dimostrare la propria estraneità, ottenendo una piena assoluzione nel processo che lo vedeva alla sbarra davanti al giudice di pace del tribunale di Rimini per rispondere dell’accusa di lesioni personali. La querela nei confronti di Arcangeli, presentata nell’aprile del 2017 ruotava attorno ad una presunta aggressione che una sua cliente aveva dichiarato di aver subito, raccontando di essere stata spintonata e fatta cadere a terra dal professionista durante una discussione e di aver riportato, a seguito di quell’episodio, un trauma cranico: la sua ricostruzione alla fine non ha però convinto il giudice, che ha deciso di pronunciare una sentenza di assoluzione nei confronti di Arcangeli. I fatti risalgono al 2017, quando l’autrice della denuncia - un’anziana riccionese - si presenta nello studio del noto commercialista. Vuole chiarire con lui alcune questioni riguardanti dei conti lasciati in sospeso dal figlio. Il commercialista in quel momento non è in grado di riceverla, in quanto impegnato in altre incombenze. Anche perché, le spiegano i dipendenti, avrebbe dovuto prima fissare un appuntamento. Ma la donna non demorde e pretende a tutti i costi di interloquire con il professionista. I toni si scaldano e nasce una discussione. L’anziana sosteneva di essere stata messa alla porta con la forza, venendo spintonata dal commercialista fino a cadere sul pavimento, battendo la testa e riportando un trauma cranico non commotivo giudicato guaribile in sette giorni. Opposto la ricostruzione della difesa, secondo cui la donna si sarebbe invece lasciata cadere a terra da sola, battendo quindi il capo. Arcangeli, da parte sua, ha sempre respinto al mittente le accuse, sostenendo di non aver mai nemmeno minimamente toccato la cliente. Una tesi che alla fine è stata accolta dal giudice di pace di Rimini. Nel corso del processo sarebbero inoltre emerse alcune contraddizioni nella ricostruzione compiuta dalla presunta vittima dell’aggressione. Sul posto erano intervenuti i carabinieri e l’ambulanza del 118 e l’anziana era stata accompagnata in pronto soccorso.