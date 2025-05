Depistaggio notturno sotto la lente

L’assasino di Pierina Paganelli potrebbe essere tornato sulla scena del crimine, nella notte a cavallo tra il 3 e il 4 ottobre 2023, per compiere azioni di depistaggio? E se così fosse, è possibile che, insieme a lui, nel garage sotterraneo di via del Ciclamino, sia sceso anche un eventuale complice? Sono alcuni degli spunti investigativi a cui starebbero lavorando gli inquirenti che si occupano dell’omicidio di Pierina Paganelli. Al setaccio ci sono soprattutto le registrazioni sonore provenienti da una telecamera di sicurezza posta in uno dei box auto del seminterrato, vicino a quello di Pierina. Audio nel quale potrebbero essere rimasti impressi suoni e rumori che, secondo gli inquirenti, potrebbero essere riconduibili all’assassino di Pierina, nel momento in cui si è scagliato contro la pensionata aggredendola mortlamente con 29 coltellate. Ma in quelle registrazioni, ipotizzano gli investigatori, potrebbero esserci anche tracce – come il suono della porta tagliafuoco che si apre – di un successivo passaggio avvenuto nel cuore della notte, nell’arco temporale che va dall’ora del delitto alla mattina successiva, quella del ritrovamento del corpo. Suoni che potrebbero configurare un ritorno sul luogo dell’omicidio per compiere azioni di disturbo e depistaggio.