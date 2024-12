Depuratore, piano ‘anti puzza’ dopo le proteste dei residenti

Un progetto ‘anti puzza’ per il depuratore di Riccione. Dopo le proteste sfociate nella raccolta delle 300 firme depositate a inizio ottobre in municipio, il Comune aveva replicato annunciando un progetto per limitare fortemente le emissioni odorigene. Martedì la sindaca Daniela Angelini, insieme all’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola, e all’assessore all’Ambiente, Christian Andruccioli, e ai responsabili e ai tecnici di Hera, ha incontrato i residenti della zona per illustrare nei dettagli gli interventi previsti nell’impianto. I lavori riguarderanno inizialmente la parte dell’impianto rivolta su viale Portofino per poi spostarsi su quella lato Ss16. Quella di via Portofino è la zona da cui si erano sollevate le polemiche. Qui da tanti anni i residenti lamentano una situazione problematica, ma che la scorsa estate aveva costretto molti residenti, anche della zona dei Ss Angeli Custodi, a rimanere nelle sere d’estate con le finestre chiuse per l’impossibilità di reggere l’odore diffuso nell’aria.

I residenti avevano lamentato la crescita dell’impianto nel corso degli anni: "Dalle iniziali tre vasche scoperte e una chiusa – avevano scritto – gli ampliamenti sono stati tantissimi. Ora vi sono otto vasche di sedimentazione e nove tra vasche di denitrificazione e ossidazione di cui solo tre coperte". I lavori che martedì la sindaca ha illustrato non si limiteranno a una manutenzione ordinaria della struttura. Servono interventi straordinari che punteranno in modo particolare sulla sostituzione di un nuovo sistema di grigliatura che comporta oltre a dei benefici sulla qualità dell’acqua trattata anche un miglioramento delle emissioni odorigene.

L’attuale struttura, spiegano dal municipio, "ormai obsoleta e potenziale fonte di emissioni, verrà demolita e sostituita con un nuovo sistema di grigliatura. Questo sarà alloggiato all’interno del canale, riducendo l’impatto visivo e ambientale rispetto alla situazione attuale". Altro aspetto a cui verrà prestata attenzione è l’ingresso nell’area del depuratore dei mezzi che trasportano reflui e fanghi. È in fase di sviluppo un progetto che prevede l’accesso dei veicoli da un ingresso alternativo, sul lato della Statale 16, evitando così il transito da viale Portofino, più vicino al centro abitato. Lavori che richiederanno del tempo, tant’è che la data di conclusione del cantiere è stata posta da Comune ed Hera tra il 2025 e il 2026, dunque tra poco più di un anno. "L’amministrazione si è fatta da subito carico della segnalazione di alcuni residenti – chiude la sindaca Angelini – e in collaborazione con Hera porterà avanti nei prossimi mesi un dialogo costante con la comunità informandola puntualmente sullo stato di avanzamento dei lavori".

Andrea Oliva