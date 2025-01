Derby vietato ai riminesi. I tifosi di Forlì disertano: "Anche noi non ci saremo"

di Francesco ZuppiroliÈ una bellissima ruggine, vecchia di anni. Dalla ’secessione’ dall’egida provinciale di Forlì nel 1992 e l’istituzione di una circoscrizione a sé. E ancora più indietro, dallo scettro del ’Romagnolo doc’ per sempre spartito agli occhi del mondo, ma a ogni occasione rivendicato, conteso, strattonato tra le due grandi città. Un po’ qui, un po’ là. E in una tal contesa, cosa poteva mai essere l’arbitro di "supremazia" migliore se non lo sport? Lo sport elevato a madre di tutte le sfide in cui misurarsi per far valere le proprie convinzioni, il proprio accento, la propria piadina. La propria identità. Forlì e Rimini da sempre rivali, forse non si sono mai amate molto: diciamo pure per niente, quando in mezzo a loro c’è stato un pallone. Da basket, in questo caso.

Ma nessuna delle due, né Rimini e né Forlì, avrebbe mai voluto che l’avversaria di sempre non potesse nemmeno scendere in campo per giocarsela quella sfida di supremazia. Qui non si parla dei giocatori, quelli domenica alle 20 al PalaUnieuro saranno al loro posto, in campo. Ma sugli spalti la musica sarà diversa. Silente, è il caso di dire. Lo spettro che aleggia sulle pagine di una rivalità storica infatti è quello di assistere ad un derby deserto. Senza tifoserie. Ora che di tutta risposta al veto imposto dalla prefettura di Forlì, che nei giorni scorsi ha negato la trasferta ai sostenitori riminesi della Rinascita basket, i ’cugini’ forlivesi hanno detto "no". "No" al sostenere la propria squadra se dall’altro lato del palasport non potranno fare altrettanto i rivali di sempre. Perché lo sport sarà anche il posto migliore dove far valere le proprie convinzioni, accento, piadina, identità. Ma per continuare ad esserlo, l’architrave è e resta la solidarietà. Anche tra avversari.

Sta tutto qui lo spirito con cui ieri il tifo organizzato di Forlì ha preso una posizione netta rispetto al derby e all’impossibilità di partecipare imposta agli avversari riminesi. "Domenica noi non ci saremo, noi non ci stiamo", hanno scritto gli ultras forlivesi. Perché "il derby per noi inizia all’uscita dei calendari – continuano –. Quel giorno il dito scorre veloce fino a quella partita. Il nostro derby inizia lì. Notti insonni a preparare coreografie, striscioni, sfottò. Appartenenza, orgoglio, supremazia territoriale", riassumono gli ultras di Forlì. Ecco perché: "Se non ci saranno loro, non ci saremo neanche noi", hanno annunciato, non risparmiando una stoccata alle istituzioni, alla politica, nel sottolineare che "vietare non è la soluzione". Ma in questo caso: "Restare fuori è la nostra decisione", concludono gli ultras.

Caso analogo, di non molto tempo fa, è stato quanto accaduto al palasport di Pesaro, proprio per un altro derby bollente per la nostra pallacanestro. Anche in quel caso la trasferta venne vietata ai tifosi dell’Rbr per "questioni di pubblica sicurezza" e con un gesto di solidarietà il tifo organizzato della squadra marchigiana non si presentò sugli spalti. All’orizzonte c’è un ripetersi della storia, dal momento che la prefettura di Forlì ha già diramato la propria decisione contraria in virtù di "rapporti di storica e radicata contrapposizione tra le due tifoserie, periodicamente sfociati fin dagli anni ’90 in episodi di violenza", ma anche "le turbative all’ordine pubblico registratesi nella gara d’andata" e infine i fatti del 2 novembre, con "l’irruzione in un circolo ricreativo di Santa Margherita di Bellaria". Le jeux sont faits, insomma. Ma il derby, quello proprio no.