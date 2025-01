Derby vietato ai tifosi, gli ultras rivali si alleano: “Anche noi fuori dal palazzo”

Rimini, 17 gennaio 2025 – È la sconfitta dello sport. Comunque vada in campo domenica all’Unieuro Arena di Forlì, dove si giocherà il derby tra i padroni di casa della Pallacanestro Forlì e Rinascita basket Rimini. Una gara a cui i tifosi riminesi, che sognavano da mesi questa trasferta, non potranno assistere.

Il tifo organizzato riminese non potrà sostenere la sua squadra domenica nel derby di basket di Forlì

Il prefetto di Forlì ha deciso di vietare la vendita dei biglietti ai riminesi per motivi di sicurezza. C’è il rischio di tensioni e scontri. Dietro la decisione la storica rivalità tra Rimini e Forlì, ma anche l’agguato di novembre a Bellaria (video) compiuto da alcuni tifosi riminesi (di calcio) in un circolo frequentato da quelli del Cesena.

Il provvedimento è stato deciso in accordo col Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive), che ha indicato il derby di Romagna tra le partite a rischio. La decisione ha subito scatenato l’ira dei tifosi di Rimini e Forlì.

La rivalità, tra loro, è eterna. Vive di episodi e ricordi indelebili. Come quel derby vinto nel 1995 che regalò a Forlì la promozione in serie A1 (con bomba di Niccolai allo scadere). Quante battaglie sotto canestro. Quanti sfottò lungo la via Emilia.

Quando è arrivata la notizia del divieto di trasferta ai ‘cugini’ riminesi, gli ultrà forlivesi hanno annunciato la clamorosa decisione: diserteranno anche loro il palasport, in solidarietà con i tifosi di Rbr. “Noi non ci stiamo. Vietare non è la soluzione. Domenica non entreremo nemmeno noi al palasport”.

Divisi, ma uniti contro un provvedimento che ha mandato su tutte le furie anche i politici. L’ultimo ad alzare la voce ieri è stato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. “Spero che si possa ripensare al provvedimento e revocare il divieto di trasferta ai nostri tifosi”, attacca il primo cittadino. Che ieri sui social ha pubblicato l’articolo del Carlino dell’8 aprile 1984, quando oltre mille riminesi andarono a Vigevano per la gara che consegnò alla Marr Rimini la storica promozione in A1.

“Oggi – chiede Sadegholvaad – vieterebbero anche questa?”. Oggi, come allora, Rimini è in piena corsa per l’A1. E il divieto “è l’ultimo episodio di una serie – continua Sadegholvaad – non più sporadica. La trasferta negata per la gara a Pesaro. Nel calcio, il divieto ai riminesi per le partite a Olbia e Gubbio. Il futuro dello sport non può essere ascritto alla logica del tutti a casa”.

Anche il deputato forlivese della Lega Jacopo Morrone non le manda a dire. “Non è impedire alla maggioranza dei tifosi tranquilli di assistere alle gare, per evitare le violenze di pochi facinorosi. Da stadi e palasport vanno tenuti fuori i soggetti rissosi già noti alle forze dell’ordine”.

Da Forlì l’assessore allo sport Kevin Bravi replica a Sadegholvaad: “Noi non auspichiamo niente. Abbiamo chiesto a chi di dovere se c’era l’opportunità di rivedere il provvedimento, ci è stato detto ‘no’. Al momento non ci sono spiragli affinché la decisione venga rivista. Ci sono questo weekend 21 gare, di vari sport, che si giocheranno a porte chiuse o con limitazioni ai tifosi, per motivi di sicurezza”.

Ieri c’è stato un nuovo incontro tra prefetto, questore e i dirigenti della Pallacanestro Forlì, per rivalutare la situazione. Per ora il provvedimento resta confermato, con l’impegno a riesaminarlo in questi giorni. Ma non c’è più molto tempo...