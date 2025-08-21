Deruba i turisti in spiaggia e scappa. Recuperati i cellulari, ladro nei guai

Aveva nascosto i cellulari rubati in un cespuglio, ma alla fine viene beccato dagli agenti della municipale sulla spiaggia libera di piazzale Roma. Ci sono voluti alcuni giorni, ma alla fine il giovane tunisino di 21 anni è stato fermato dalla polizia locale e denunciato per ricettazione. Tutto inizia con due ragazzi milanesi ai quali scompaiono i cellulari. Chi sia stato a rubarli non si sa, ma i due turisti geolocalizzano gli smartphone e si mettono a caccia dei dispositivi. Li ritrovano in piazzale Curiel e chiamano la municipale. I cellulari si trovano in una siepe e mentre i turisti li cercano ecco arrivare il giovane tunisino che tenta di recuperali. Viene riconosciuto e scatta la segnalazione agli agenti che giungono sul posto e tentano di bloccarlo, senza riuscirci. Se non altro i cellulari restano sul posto e le vittime possono riprenderseli. Passano alcuni giorni e il cerchio di stringe attorno al ladro. Gli agenti continuano a battere la zona della spiaggia libera di piazzale Roma dove molti giovani stranieri si concentrano e bivaccano. Tra questi c’è anche il 21enne. Quando vede le divise tenta di scappare, ma viene accerchiato. Prova un disperato tentativo di fuga, ma viene femrato. Con sé ha 10 grammi di sostanza stupefacente. La giornata termina con la denuncia per ricettazione perché addosso aveva alcuni oggetti derivanti da furti. Al momento dell’identificazione si scopre che ha la residenza a Potenza.

a.ol.