Deruba un ristorante poi scappa dopo la cena

Il tribunale di Rimini ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 51enne della provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine e con un passato costellato da furti, truffe e ricettazioni, protagonista di un fine settimana di ordinaria follia nelle strade della zona sud della provincia. La misura, disposta dalla giudice Raffaela Ceccarelli su richiesta del pm Luca Bertuzzi, arriva dopo una raffica di reati che nel mese di agosto hanno visto protagonista il 51enne tra Misano, Riccione, San Giovanni e i dintorni. Coinvolti un ristorante di paese, un distributore di benzina, pattuglie dei carabinieri e una Toyota Yaris bianca lanciata a tutta velocità per le strade.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tutto comincia l’1 agosto scorso all’osteria Fafein di Misano. L’uomo cena come un normale cliente, ma al momento di pagare si avvicina alla cassa e, approfittando di un attimo di distrazione del personale, arraffa l’intero incasso della serata: circa 500 euro. Corre verso l’auto, una Toyota Yaris bianca, con la speranza di fuggire, ma uno dei titolari cerca di fermarlo piazzandosi davanti al cofano. A quel punto il fuggitivo ingrana la marcia e parte a razzo, rischiando quasi di investirlo, mancandolo per una questione di centimetri. La targa, però, resta impressa. È l’inizio della caccia con posti di blocco disposti da Misano a Cattolica e le pattuglie delle forze dell’ordine lanciate all’inseguimento.

Quella stessa sera la Yaris viene intercettata a San Giovanni da una pattuglia dei carabinieri. Ne nasce un inseguimento da film tra San Clemente e Misano: strade contromano, sorpassi azzardati, un motociclista urtato di striscio e costretto a fermarsi di lato per non cadere. L’auto dei militari resta indietro per un problema tecnico e il fuggitivo si dilegua. Nei giorni successivi la scena si ripete. Fermato a Riccione per un controllo, l’uomo scappa ancora, con manovre spericolate che mettono a rischio automobilisti e pedoni. Intanto accumula altri piccoli colpi: 30 euro lasciati insoluti all’osteria, 60 euro di benzina non pagata a un distributore di Riccione.

Gli accertamenti successivi portano alla certezza dell’identificazione: documenti falsi usati per noleggiare l’auto, riconoscimenti fotografici da parte delle vittime e perfino il ritrovamento della vettura vicino alla residenza campana dell’uomo, con all’interno effetti personali che non lasciano dubbi. Per il gup di Rimini non ci sono alternative: la custodia cautelare in carcere è l’unica misura in grado di contenere il rischio di recidiva. L’ordinanza è stata eseguita in carcere, dove l’uomo si trovava già per altri reati.