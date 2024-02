"Derubata a casa e poi in negozio. Servono più controlli in città"

Due furti in meno di tre settimane. Uno a casa e poi, mercoledì, quello subito in negozio. Sì perché prima del colpo nella sua rosticceria Graziella Della Bartola, titolare dell’Angolo del buongustaio, aveva già subito la visita dei ladri nella sua abitazione.

I carabinieri stanno indagando sull’ondata di furti negli appartamenti, avvenuti nelle ultime settimane a Santarcangelo. E tra le vittime c’è anche la Della Bartola. "Sono venuti a casa in pieno pomeriggio – racconta – domenica 14 gennaio. Mio marito era a casa, in tavernetta, a guardare la partita in tivù. Io ero in rosticceria a lavorare, mentre mia figlia, che vive nell’appartamento sopra il nostro, in quel momento era fuori". I ladri, per entrare, si sono arrampicati sulle grondaie e poi hanno fatto un buco nella porta finestra. "Hanno rovistato ovunque. E hanno portato via tutto l’oro che avevamo in casa: orecchini, anelli, collane". Il bottino è stato di almeno 4mila euro. La Della Bartola ha denunciato il furto ai carabinieri. E sono stati sempre i militari a intervenire nella sua rosticceria, mercoledì, quando due ladri sono riusciti a rubarle l’incasso che teneva nella borsa. Un altro duro colpo: i malviventi sono fuggiti con un bottino di migliaia di euro.

Non ha molte speranze, la Della Bartola, di recuperare i soldi e i gioielli. "Ma vicino al negozio le telecamere ci sono. Si riveleranno finalmente utili?". Per quanto riguarda il furto in casa, "spiace perché i gioielli rubati avevano, soprattutto, un valore affettivo. Ma la sensazione più brutta è stata ritornare a casa e vedere quello che i ladri avevano combinato. Di furti nelle case a Santarcangelo ce ne sono stati tanti negli ultimi tempi. In città servono più controlli".