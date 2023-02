Deserta per la terza volta l’asta dell’ex Ecu

Nessuno vuole portarsi a casa l’ex Ecu. Anche il terzo tentativo di vendita dell’immobile che per anni ha ospitato la storica discoteca, simbolo del divertimentificio della Riviera, si è conclusa senza offerte economiche. Il locale di San Martino Monte l’Abate, nell’entroterra riminese, tornerà quasi sicuramente all’asta per la quarta volta, probabilmente già nell’arco di due o tre mesi. Informazioni più dettagliate saranno rese note nei prossimi giorni dal curatore del fallimento di ECU srl, l’avvocato Massimiliano Semprini.

Il fabbricato è stato costruito nei primi anni ’60, è disposto su tre livelli e si sviluppa su un’area complessiva di circa 16.855 mq. Il prezzo iniziale per la vendita era stato fissato a 985mila euro, scesi a 630mila in occasione del terzo esperimento. Prezzo che orà subirà un nuovo ribasso, e chissà che questa volta qualcuno non decida che l’affare sia conveniente e scelga di farsi avanti. Il fallimento della società che si occupava della gestione dell’Ecu era stato decretato dal tribunale di Rimini nel 2021. Colpa anche dell’emergenza Covid, che ha messo duramente in crisi un intero settore, quello delle discoteche e dei locali da ballo, colpito in maniera drammatica dalla pandemia, dalle chiusure disposte dal Governo e dalle limitazioni sanitarie.

La storia della discoteca Ecu ha inizio negli anni ‘80 quando ha debuttato nella nightlife riminese con il nome Papiò. Il nome cambia presto in KU ed il club diventa un locale simbolo per la movida di Rimini. A lungo il genere di tendenza è stato quello dell’house techno, ma in seguito si specializzò in musica hardcore, spaziando anche nei generi più commerciali. Alla consolle dell’Ecu sono passati alcuni big come Gigi D’Agostino. E tra i clienti non sono mancati vip del calibro di Valentino Rossi.