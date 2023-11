Desideri e sogni. I mercatini in piazza, la magia del Natale

L’atmosfera delle feste per riscoprire la bellezza del centro storico con i Mercatini di Natale, o meglio, i "Mercatini dei Sogni", aperti in Piazza Malatesta fino al 7 gennaio fra il Bosco dei Nomi e il museo dedicato a Fellini. Le 12 magiche casette di legno svelano al pubblico un mondo di segreti che custodiscono prodotti di artigianato e prelibatezze per il palato.

L’iniziativa nasce con l’impegno della sezione riminese della Confederazione nazionale dell’artigianato. Per Davide Ortalli, direttore della Cna, i ‘Mercatini dei Sogni’ rappresentano "una grande soddisfazione, un’iniziativa pregevole che anima e rende più natalizio il contesto del centro storico, grazie a un mercato artistico di qualità, con protagonisti gli artigiani che esprimono la bellezza dei prodotti ideati in laboratorio e che proprio in questo periodo dell’anno concentrano il loro business". Il ringraziamento di Ortalli va poi "all’amministrazione comunale che continua a supportare questa iniziativa e che consente di tenere, per gli operatori, il costo sotto a quello di mercato". Nel complesso, per Cna, l’operazione Mercatini dei Sogni si aggira sui 40mila euro. La somma include l’affitto delle casine, gli impianti e le pratiche di sicurezza.

Ed eccoli i protagonisti dei mestieri che stanno scomparendo: maestri di bigiotteria, ceramica o cuoio, e dell’oggettistica costruita in legno oppure con la carta.

Sui banconi degli artigiani spiccano poi i prodotti come le creme e i saponi, ma anche i cristalli lavorati finemente e i nettari della Strada dei Vini e dei Sapori.

E per la gioia dei bambini, a far da contorno, l’immancabile giostra francese. Fra i personaggi del mercatino ecco Gianfranco Ciotti, titolare di un locale in viale Ceccarini. Suo il vin brulè, il bombardino e i prodotti di canapa che produce nella sua azienda agricola di Riccione. "Partecipo dal 2018, la location è bellissima, sono qui per indirizzare la gente sulla canapa da consumare nel cibo".

Ed ecco i volti degli artigiani del cuoio del laboratorio Monnart, che da San Leo produce prodotti fatti a mano. Da un atelier a Castel S. Pietro Terme arriva invece la Bottega degli Angeli, che ai mercatini riminesi, per la prima volta, ha portato i propri cristalli lavorati: "La Cna è stata scrupolosa ad organizzare tutto, selezionando bene tipologie di merci differenti, siamo davvero contenti".

Andrea G. Cammarata