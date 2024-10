Destinazione turismo. Ecco il nuovo master per preparare i manager del futuro

Un percorso accademico dedicato al settore fieristico, alla pianificazione, organizzazione e promozione degli eventi. Ora è possibile con il master in ’Organizzazione eventi per lo sviluppo delle destinazioni turistiche’ nel Campus universitario di Rimini. Appuntamenti in fiera e congressi di ogni tipo e dimensione, strizzando l’occhio all’innovazione e all’impatto sulle destinazioni turistiche. Il nuovo master che partirà prossimo 14 gennaio è anche questo.

Organizzato dal Cast e dal Campus di Rimini, in collaborazione Uni Rimini e Ieg. Un sodalizio strategico, unito al coinvolgimento di diverse aziende nel settore eventi, con l’obiettivo di offrire numerose opportunità esperienziali di crescita tramite progetti, tirocini, visite aziendali e casi studio. "L’obiettivo è formare professionisti nell’industria degli eventi e del turismo e soprattutto utilizzare gli eventi come leva turistica - spiega Lorenzo Masiero, direttore del master -. Il percorso si divide in 6 moduli molto vari tra loro, con un piano didattico multidisciplinare che presenta forte sinergia tra la formazione accademica dei professori e la pratica. Alla didattica frontale verranno affiancate attività laboratoriale e alla fine delle lezioni ci saranno 600 ore di tirocinio e poi una prova finale".

Il master è rivolto ai laureati in tutte le discipline e sono disponibili 20 posti in totale. Previste 200 ore di didattica frontale ed in fine il tirocinio professionalizzante. Il costo è di 3.400 euro e sono possibili coperture parziali delle quote di iscrizione degli studenti più meritevoli. Le lezioni saranno tenute in presenza presso le aule del Campus universitario di Rimini.

La domanda di iscrizione scade il 20 novembre 2024 e il bando è reperibile sul sito dell’università.

Il master apre le porte a ruoli professionali in vari settori come agenzie specializzate in comunicazione ed eventi, organizzatori di fiere e congressi, aziende di allestimenti e dipartimenti di comunicazione e marketing di imprese di varie dimensioni.

Un’opportunità che acquista maggiormente risalto in una città costantemente legata al turismo e alle fiere come quella di RImini.

Federico Tommasini