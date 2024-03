Detenuto aggredisce due guardie

Al carcere ’Casetti’ di quell’ucraino di 29 anni la nomea era già nota. La nomea di chi in passato aveva già dato problemi agli agenti della polizia penitenziaria. Al punto da essere trasferito al carcere di Trani, salvo poi dover tornare di tanto in tanto a Rimini per le udienze del processo che lo vede alla sbarra per l’accusa di rapina. Eppure, a due agenti della polizia penitenziaria del carcere di Rimini non è bastato conoscere il 29enne e appunto la sua reputazione per evitare di essere aggrediti dal giovane esagitato.

È successo sabato, quando ai Casetti appunto il 29enne detenuto si è reso protagonista di un atto di danneggiamento della porta dell’infermeria, prima di prendersela poi con gli agenti intervenuti per calmarlo. Il tutto è successo perché il 29enne, in barba al regolamento del carcere, avrebbe preteso di terminare con anticipo di qualche minuto l’ora d’aria e, vedendosi rifiutare la richiesta, avrebbe iniziato a malmenare due agenti una volta aperti i cancelli. Il ragazzo ha prima minacciato di morte la polizia penitenziaria e quindi colpito anche con un calcio uno dei due agenti intervenuti per calmarlo. L’episodio, terminato fortunatamente senza altre e più gravi conseguenze, ha però riacceso i riflettori sul tema sovraffollamento ai Casetti. Al carcere al momento – secondo i dati riferiti dal sindacato Sinappe – si troverebbero tra i 155 e i 160 detenuti, su una capienza massima di 120 persone. Una situazione "ai limiti della sopportazione in considerazione dello stato di sottorganico in cui ci troviamo noi agenti di polizia penitenziaria – fanno sapere Vitaliano Cinquegrana e Davide Antonucci, segretari provinciali del Sinappe –. Quello avvenuto sabato è l’ennesimo episodio di aggressione fisica al personale, che ormai coinvolge tutti gli istituti italiani".