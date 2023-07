Detenuto scappa dall’ospedale Catturato dopo una breve fuga

Detenuto evade dall’ospedale di Riccione approfittando del trasferimento per una visita medica e fa perdere le sue tracce nelle strade della Perla Verde. È durata circa due ore la latitanza di un tunisino di 34 anni protagonista l’altro ieri di una rocambolesca evasione che si è conclusa con l’arresto da parte dei carabinieri e quindi con il ritorno in carcere. L’uomo, che sta scontando una pena definitiva ad un anno e sei mesi per reati contro il patrimonio e traffico di stupefacenti, nei giorni scorsi aveva accusato dei forti dolori ai testicoli. Per questo motivo il personale sanitario dei ’Casetti’ aveva disposto un’ecografia che doveva essere svolta lunedì mattina all’ospedale Ceccarini di Riccione. Il detenuto è stato caricato sul furgone della polizia penitenziaria e scortato al nosocomio da un equipaggio composto da tre agenti. Al momento di scendere dal mezzo, attorno alle 10.15, tuttavia, ha messo in atto il suo piano, scagliandosi come una furia contro due degli agenti che lo stavano accompagnando. Nella collutazione, il prigioniero è riuscito anche a sfilarsi le manette dai polsi e a quel punto si è allontanato di corsa, sparendo alla vista del personale della polizia penitenziaria, che ha fatto immediatamente scattare l’allarme. Le ricerche si sono messe in moto in un lampo, con le pattuglie della polizia di Stato, dei carabinieri, della polizia locale e della guardia di finanza che hanno iniziato a perlustrare in lungo e in largo le strade di Riccione alla ricerca del fuggitivo. Per un po’ il 34enne è riuscito a non farsi trovare, ma attorno ale 12.30 una pattuglia dell’Arma lo ha intercettato mentre camminava sulla Statale all’altezza di viale Potenza. Durante la fuga, il 34enne si era cambiato la canottiera nel tentativo di non farsi riconoscere. A tradirlo è stato però un vistoso tatuaggio situato dietro la spalla. Riconosciuto dai militari, è stato fermato e infine ammanettto prima di essere portato in camera di sicurezza. Ieri mattina è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini, che nel processo per direttissima ha convalidato l’arresto e ne ha disposto nuovamente l’incarcerazione in attesa della nuova udienza in programma a settembre.