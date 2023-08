Detersivi accanto alle bevande: multato il chiringuito

La movida nel mirino dei carabinieri. Sono due i chiringuiti della spiaggia riminese multati nei giorni scorsi dai militari dell’Arma. I chiringuiti, entrambi di Marina centro, sono finiti sotto la lente di ingrandimento del nucleo ispettorato del Lavoro di Rimini e del Nas di Bologna, con gli uomini dell’Arma che hanno notificato a ciascun gestore dei locali sanzioni da duemila euro per aver violato norme in materia igienico-sanitaria. In particolar modo, il primo non avrebbe ottemperato al piano Haccp, stoccando in maniera non corretta delle bevande poste accanto a materiale per fare le pulizie, mentre il secondo non avrebbe seguito le procedure di scongelamento corrette.

In uno dei due chiringuiti inoltre sarebbero state riscontrate condizioni igieniche non ottimali, ma non tali da determinare la chiusura. Controllato anche un noto locale del centro storico di Rimini, risultato perfettamente in regola per quanto riguarda le autorizzazioni, le regolamentazioni sanitarie e i contratti stipulati con i dipendenti.