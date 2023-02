Devasta un hotel: fermata con il taser

Gli agenti sono dovuti ricorrere all’utilizzare del taser per fermarla e arrestarla. Una furia scatenata la donna che, nella notte tra mercoledì e ieri, ha scatenato il terrore in un albergo a Miramare. E’ stato il titolare dell’hotel a chiamare la polizia intorno alle 2, quando la donna, una quarantenne di origini marocchine, ha cominciato a dare in escadescenza e a danneggiare l’ingresso e gli arredi della struttura. Una volante della polizia è arrivata dopo pochi minuti, ma neanche l’arrivo delle divise ha placato la donna, che ha aggredito gli agenti. Uno di loro, colpito con calci alle parti intime, è stato portato in Pronto soccorso. Gli agenti hanno fermato la donna con il taser. Dopo la notte in cella ieri la marocchina è comparsa di fronte al giudice, e in aula ha sostenuto di essere stata picchiata dai poliziotti: un’accusa totalmente falsa, che rischia di costarle anche un processo per calunnia.