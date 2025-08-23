Di Carlo: "Rispettiamo i nostri avversari"

"Dobbiamo avere rispetto del Rimini". Mimmo Di Carlo sembra pensarla come i tifosi del Rimini. Alla vigilia della prima di campionato l’allenatore del Gubbio dà uno sguardo anche a un avversario in evidente difficoltà. Con la telenovela dell’estate biancorossa che non ci ha messo molto a fare il giro d’Italia. "Giochiamo contro il Rimini che lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia – non ha intenzione di sminuire l’avverario Di Carlo – I giocatori sono quasi tutti gli stessi. Il Rimini vive una situazione difficile, ma i giocatori si compatteranno. Giocheremo per i tre punti, così come loro. Saremo undici contro undici: chi vincerà più duelli individuali e più seconde palle vincerà la gara". Ma naturalmente l’allenatore del Gubbio pensa ai suoi. Senza dimenticare di dare uno sguardo alle mosse biancorosse. "Iniziamo il nostro percorso insieme a tanti ragazzi nuovi – dice nella classica conferenza della vigilia (merce rara anche questa in casa Rimini) – in un campionato dove tutti vorranno essere protagonisti, insieme al Gubbio. Sono molto fiducioso, mi piacerebbe vedere una squadra determinata già da subito. L’emozione ci sarà, ma voglio vedere una squadra che vorrà giocarsela fino al 95’ minuto. Il Rimini gioca con il 3-5-2, è il loro marchio di fabbrica. Hanno provato anche il 4-3-1-2. Noi abbiamo preparato entrambi i sistemi. Dobbiamo guardare soprattutto a noi stessi, migliorare giorno dopo giorno le caratteristiche dei nostri giocatori. Dobbiamo amalgamarci il prima possibile perché non siamo ancora tutti allo stesso livello". In Umbria c’è grande curiosità nel cercare di capire quali saranno gli attaccanti prescelti da Di Carlo. Con la possibilità di vedere insieme dal primo minuto Di Massimo, Tommasini e Spina. E il tecnico ex Ascoli non lo esclude affatto. "Durante il ritiro siamo stati penalizzati in attacco, avevamo solo due attaccanti su cinque – ricorda – Domani (oggi, ndr) schiereremo una formazione che metterà in difficoltà il Rimini. Voglio un Gubbio coraggioso, anche fuori casa. Voglio vedere personalità, voglia di combattere. Bisogna saper soffrire nei momenti giusti, voglio vedere questo atteggiamento. La serie C dice questo: serve il coraggio necessario per vincere la partita".