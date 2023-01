Di corsa e dal mare, il ritorno della Befana

La Befana è pronta a correre per le strade di Rimini. Da Piazzale Fellini, dove andrà al circo, al Borgo San Giuliano, dove veramente andrà di corsa. Ma viaggerà anche per mare, senza dimenticare la solidarietà. Un lungo weekend di proposte che da domani, giorno dell’Epifania, arriverà fino a domenica. Un’opportunità per vivere ancora per un po’ l’atmosfera natalizia e trascorrere qualche altro giorno di vacanza, tra visite guidate alla scoperta del volto culturale di Rimini, colazioni gourmet al teatro Galli, cori e concerti natalizi, e i tour nei parchi divertimento (Italia in miniatura, Oltremare di Riccione l’Acquario di Cattolica) vestiti a festa e aperti fino a domenica, ma soprattutto tante iniziative per i bambini e le famiglie dedicate alla Befana.

A partire dal Villaggio di Natale in piazzale Fellini, dove domani arrivano le Befane che per tutto il giorno intratterranno i bambini regalando caramelle e accompagnandoli all’interno del Circo delle feste per partecipare agli spettacoli. Nel borgo San Giuliano il divertimento comincerà già al mattino con la Befana Borgo Run. Qui la vecchietta indosserà le scarpe da ginnastica: si tratta di una passeggiata alla ricerca delle Befane nascoste tra le stradine del borgo, a cui tutti possono partecipare. L’appuntamento è alle 10.30 al giardino archeologico di viale Tiberio. Epifania all’insegna della solidarietà quella organizzata dall’Istituto oncologico romagnolo, che propone la tradizionale lotteria di Natale, il grande gioco solidale, a sostegno dei progetti per la ricerca contro il cancro. L’estrazione dei 22 premi è prevista alle 17 al centro commerciale Le Befane, dove la Befana Ior distribuirà caramelle e racconterà fiabe dalle 15.

Per un ritorno alla tradizione, domani dalle 16, lungo il portocanale si potrà assistere a l’Epifania sul ponte dei miracoli, la rappresentazione dell’adorazione dei Re Magi, che giungono in corteo a bordo di antiche imbarcazioni tipiche locali. L’evento, che si svolge al ponte della Resistenza, sarà accompagnato da canti natalizi e dallo spettacolo delle fontane luminose.

Ma sono ancora tante le Befane da incontrare, a partire già dalla mattina alle 9.45 al cinema Settebello con la tradizionale Festa della Befana del Dopolavoro Ferroviario. La vecchia signora farà tappa anche al mare. A Viserba, piazza Pascoli si anima con un musical di Indanza Show Academy e con il tradizionale arrivo della Befana dalle 16, mentre a Torre Pedrera, accanto al presepe di sabbia, la Befana arriva sulla spiaggia in automobile, alle 16. Al ‘Tendoun’ di Viserbella, intorno alle 17, giochi e tombole per bambini e l’arrivo della Befana. Che farà tappa anche al Museo della Città: si parte già alle 16,30 con il laboratorio di Angela Marcatelli, L’anno che verrà...per i Romani’. Befana non solo per i più piccoli, al museo: alla Sala del Giudizio una super band e le due voci di Cristina Di Pietro e Alberto Bastianelli renderanno omaggio a Mina e a Celentano (alle 17.30).