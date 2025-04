Di fronte a episodi di bullismo non bisogna fare finta di niente

La violenza tra i giovani è uno dei problemi più gravi della nostra società. Vogliamo affrontare una particolare forma di violenza: il bullismo, che colpisce molti ragazzi e ragazze, causando sofferenze sia fisiche che psicologiche. Vogliamo analizzare i dati sulla situazione italiana per riflettere insieme sulle possibili cause e soluzioni del problema. Con il termine ‘bullismo’ si indica un comportamento aggressivo, ripetuto nel tempo, messo in atto verso qualcuno che spesso non riesce a difendersi. Le forme più comuni sono quella fisica, come spintoni o pugni, e quella verbale, come insulti, prese in giro e offese. Esistono anche forme meno dirette ma altrettanto dannose, come l’esclusione da un gruppo o la diffusione di voci false. Negli ultimi anni, con l’uso dei social, si è diffuso anche il cyberbullismo, cioè la violenza attraverso internet, con messaggi offensivi, foto o video pubblicati senza permesso. È ancora più pericoloso, perché dietro lo schermo per i bulli è più facile aggredire gli altri e perché i contenuti sulla rete sono visibili a tutti e rimangono nel tempo, quindi la vittima fa fatica a non pensarci.

Secondo un’indagine Istat del 2021, circa il 9% degli studenti italiani tra gli 11 e i 17 anni ha subito episodi di bullismo, e il 7% cyberbullismo. Per affrontare questo fenomeno, nel 2017 in Italia è stata introdotta una legge contro il cyberbullismo, che protegge le vittime e introduce nuove regole. Le conseguenze di questi atti possono essere molto gravi: chi subisce bullismo può soffrire di ansia, depressione, perdere fiducia in se stesso e isolarsi dagli altri. Di solito la vittima viene aggredita senza una vera ragione: per l’aspetto fisico, la nazionalità, il modo di vestirsi, o anche solo un comportamento diverso dalla massa. Ma perché una persona si comporta da bullo? Le cause possono essere tante: rabbia repressa, insicurezza, bisogno di sentirsi forte. Anche chi assiste e non fa nulla ha una responsabilità. Spesso gli spettatori ridono o fingono di non vedere, per paura di essere esclusi o presi di mira. Senza di loro, i bulli non continuerebbero a comportarsi così.

Per questo è fondamentale che chi assiste ad atti di bullismo intervenga, dia supporto alla vittima e si rivolga a un adulto. Chi subisce deve trovare il coraggio di parlarne: tenere tutto dentro per paura o vergogna può solo peggiorare la situazione. Per combattere il bullismo ognuno di noi deve fare la propria parte. Serve più rispetto, meno pregiudizio, e la capacità di mettersi nei panni degli altri. Anche una parola gentile può fare la differenza.

Classe II A