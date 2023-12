Di sabbia o animato: presepe per tutti i gusti e mostre sul Natale

Non solo il presepe di sabbia, da molti anni ormai guest star delle manifestazioni natalizie, che sarà inaugurato stamamattina al bagno 76 di Igea Marina (al via nel pomeriggio gli eventi nell’Isola dei Platani): torna il tradizionale presepe artistico animato, versione 2023, nella chiesa di antica di Bordonchio. Una rappresentazione della Natività fatta con la pasta. Ma si potranno anche ammirare altri presepi, un’esposizione di arazzi (firmata dalla stamperia Placucci), una mostra fotografica e una di quadri (a cura dell’associazione Bell’Arte). Tutte imperniate, ovviamente, sul tema del Natale. Inaugurazione domani pomeriggio alle 15,30. Visite mattina e pomeriggio fino all’8 gennaio. Dal 10 al 16 dicembre apertura solo pomeridiana. Per gruppi e scolaresche prenotare ai numeri 0541.330070 e 339.7035162