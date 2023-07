Di Tommaso canta i sentimenti

Uscirà il 24 luglio il videoclip dell’ultimo singolo ‘Non fa più per me’ di Michele Di Tommaso. L’artista di Bellaria, da poco laureatosi in Infermieristica, coltiva da tempo la passione per la

musica, il canto, e la scrittura. L’inedito ’Non fa più per me’ è un brano di ribellione verso la falsità e la doppiezza, caratteristiche diffuse del vivere contemporaneo. Nel pezzo, il cantautore fa un lucida critica a queste ‘bugie’ e rimarca la volontà di vivere autenticamente tutti i sentimenti e tutti in rapporti, con lealtà, perché è questa la forza più grande che ciascun essere umano può avere per affrontare la vita. ’Guerriero che avanza senza

armature’ è la frase più emblematica del testo che racchiude in sé il coraggio di vivere nella verità dei sentimenti e nell’autenticità di se stessi. Il videoclip è stato realizzato dai Caimani Studio di Rimini, girato

negli spazi urban del locale ’Boomerang’ di Santarcangelo.

Numerose le partecipazioni di Di Tommaso come finalista a concorsi musicali nazionali, come il ‘Civitanova Solidarity Sound’, ’Tour Music Fest’, ’Il Festival di Gatteo’, ’il Festival Voci d’oro di Montecatini’ e il

’Sanremo NewTalent’ con l’emozionante esibizione al Palafiori di Sanremo.