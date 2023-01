Dialetto in scena per beneficenza

Dimenticate le restrizioni della pandemia, la Round Table 49 di Riccione annuncia il ritorno del tradizionale appuntamento con la solidarietà e il divertimento e con la commedia dialettale ‘L’ardot dal lunguace’, di Guido Lucchini. L’appuntamento è per giovedì alle 21 all’interno del Palazzo del Turismo. La compagnia teatrale è la storica ‘Quei dal Funtanele’, che non ha certo bisogno di presentazioni. Il costo del biglietto sarà di 10 euro. L’intero ricavato della serata andrà in favore della Clown VIP Rimini Odv. I biglietti sono in prevendita alla farmacia dell’Amarissimo, Brillo, al Pepper e al Metropolitan. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune.