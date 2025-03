Dialogo e confronto per dire no alla violenza contro le donne

Dalla tv, ci sono rimaste negli occhi le immagini di tanti volti cui è stato stracciato il sorriso, panchine rosse commemorative di violenze atroci e mute: tante vite spezzate nel tempo di un battito.

Ci siamo arrabbiati e abbiamo voluto sapere perché ma, soprattutto, cosa fare e a chi rivolgerci. Perché la violenza è inaccettabile, qualsiasi essa sia. Crediamo nella prevenzione e nella scuola che ci forma e così, il 20 gennaio, la 3 B dell’I.C. ‘Giovanni XXIII’ di Misano Adriatico nell’ambito di un workshop, a più voci, sul tema della violenza di genere ha incontrato al teatro Astra: la referente distrettuale associazione MondoDonna centro antiviolenza ‘Chiama ChiAma’ G. Vannucci, l’operatrice del centro antiviolenza ‘Chiama ChiAma’ E. Fusi e la vicesindaca del Comune di Misano Adriatico, M. E. Malpassi, ha moderato l’incontro la dirigente del nostro istituto, S. Menichella.

La nostra prima domanda si basa su un pensiero diffuso: tante donne ritengono l’essere maltrattate, una forma di amore e che l’uomo che le maltratta faccia ‘bene’ a farlo. L’operatrice risponde, spiegandoci i meccanismi che fanno credere alla donna di esserne responsabile. La violenza non si manifesta in un atto unico ma è un insieme di episodi che si ripetono nel tempo. L’operatrice spiega le tre fasi: "La prima è la crescita della tensione, il maltrattante perde il controllo sulla situazione e su di sé, la seconda è quella in cui il maltrattante agisce violenza, la terza è il pentimento, il maltrattante alterna scuse ad atteggiamenti violenti, cercando di riportare la vittima nella relazione. La violenza può manifestarsi in forma di controllo ossessivo del partner o nelle relazioni intra-familiari".

Troviamo molto interessante il discorso degli stadi: è difficile riconoscere la violenza appena si manifesta. Sollecitati da questa risposta, le poniamo un’altra domanda che ci fa scoprire quante forme di violenza esistano: "La violenza è strutturale, trasversale, simbolica. Esiste la violenza psicologica, con meccanismi manipolatori e insulti continui, la violenza fisica, la violenza economica e il gender pay gaping: a parità di mansione, la donna percepisce un salario inferiore rispetto a un uomo, lo stalking e il cyberstalking. Siamo la nuova generazione e l’uso non consapevole dei device può esporci a nuove forme di violenza: stupro digitale, revenge porn, gender trolling e deepfake sessualmente espliciti". La discussione ci ha fatto riflettere: molti atti violenti li abbiamo sotto gli occhi, ma non riusciamo a riconoscerli. La violenza è difficile da intercettare, ma con il dovuto sostegno, il confronto e il dialogo se ne può uscire: andando al centro antiviolenza e denunciando. Nessuna resta sola: grazie 1522.

Benedetta Leardini, Emanuel Bresciani, Vittoria Ruotolo, Giulia Gallo, Sofia Bartoli, Andrea Ferroni, Enea Viviani 3 B