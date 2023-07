‘Dialogo’ tra Leopardi, don Giussani e Vasco

Cosa si direbbero don Luigi Giussani, Giacomo Leopardi e Vasco Rossi interrogandosi sul senso della vita? Per scoprirlo appuntamento in piazzale Ceccarini lunedì alle 21,30, per lo spettacolo organizzato da Federalberghi dal titolo ‘Che senso ha tutto?’. Sarà un dialogo a distanza attraverso parole, poesie e canzoni, sul senso religioso della vita. La voce narrante che collegherà ogni parte dello spettacolo sarà quella di una giovane ragazza, piena di domande e desiderio di felicità, protagonista di un viaggio Milano-Riccione e ritorno durante un weekend. Le canzoni di Vasco Rossi saranno eseguite da Davide Cortellini, Daniele Mancini ed Enrico Moscatelli.