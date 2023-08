Dialogo tra scienza e filosofia al parco

Venerdì alle 21 alla BiblioBaita nel Parco Laiala, a Serravalle (e in caso di maltempo presso il Centro Sociale di Dogana), si svolgerà la presentazione del libro ‘Scacco all’errore: Dialogo tra filosofia e scienza’ con la presenza degli autori Davide Forcellini (ricercatore in ingegneria sismica) e Raffaele Catà (filosofo e scrittore). Nel corso della serata si parlerà del rapporto tra filosofia e scienza sia dal punto di vista teorico che nelle sue implicazioni pratiche. Attraverso una ’partita a scacchi’ tra filosofia e scienza, Forcellini e Catà inviteranno a riconsiderare, accogliere e abbracciare, gli errori propri e altrui, in modo da poter imparare da essi. Per info: 0549-885518.