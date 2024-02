"Diamo ai bambini stranieri la cittadinanza onoraria"

È un gesto simbolico, "ma pieno di significati". Così Paola Donini (nella foto), segretaria e capogruppo Pd, spiega la proposta di cambiare lo statuto comunale di Santarcangelo e introdurre anche qui lo ius scholae. "Vogliamo conferire la cittadinanza onoraria a tutti quei minori nati in Italia da genitori stranieri che soggiornano qui regolarmente, e anche a quelli nati all’estero che hanno completato almeno un ciclo scolastico o di formazione in Italia". Una proposta che il Pd presenterà mercoledì 28 in consiglio col sostegno degli altri partiti di maggioranza. La Donini ricorda che "in consiglio era già stato discusso e accolto, nel settembre del 2023, un ordine del giorno per modificare lo statuto, in occasione della Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza". In quell’occasione "il consiglio comunale si era impegnato a modificare lo statuto", grazie all’approvazione dell’ordine del giorno presentato dal Pd insieme a Più Santarcangelo e Pensa - Una mano per Santarcangelo. Dopo pochi mesi "quella proposta – si augura la Donini – diventerà realtà. La modifica dello statuto è un vero e proprio atto di giustizia e di integrazione". Ricorda la segretaria del Pd che "l’Emilia Romagna ha la percentuale più alta di studenti stranieri sul totale degli alunni. Rappresentano oltre il 17 per cento, sono oltre 105mila, tra loro più di 70mila sono nati in Italia. Questi bambini e bambine, ragazzi e ragazze studiano e condividono l’esperienza del percorso scolastico insieme agli studenti italiani, molti di loro fin dall’asilo nido. Devono avere gli stessi diritti". Da qui la proposta dello ius scholae, già introdotto da Bologna e da altri comuni in Italia.

"Speriamo – conclude la Donini – che i consiglieri della minoranza non ripetano il teatrino visto nella seduta in cui proponemmo l’ordine del giorno, quando invece abbandonarono l’aula". Per poter approvare la modifica allo statuto comunale "è necessaria la maggioranza qualificata". Se ci ostacoleranno riproporremo le modifiche nella seduta di marzo, quando sarà sufficiente la maggioranza semplice". Ma la Donini e gli altri consiglieri di maggioranza si augurano che non si arrivi a questo, e che la proposta venga approvata "già nel consiglio comunale del 28 febbraio".