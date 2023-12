"Diamo l’Arcangelo d’oro al ’papà’ delle nostre fiere"

L’Arcangelo d’oro, la massima onorificenza cittadina di Santarcangelo quest’anno andrà a Remo Vigorelli, il ’papà’ delle fiere di San Martino e San Michele. È lui a organizzare da quasi 40 anni, con la società Blu Nautilus, i due grandi appuntamenti autunnali. Fiere che Vigorelli ha rilanciato, sviluppato e – senza dubbio – migliorato. Vigorelli, 72 anni, origini lombarde, è arrivato per la prima volta a Santarcangel nel 1977 per partecipare al Festival del teatro. Vive all’ombra del Campanone dal 1982 e in tutti questi anni ha dato e continua a dare importanti contributi alla città anche nella cultura e nel sociale. E per questo sabato, alla tradizionale cerimonia di auguri di fine anno in municipio, gli sarà conferito l’Arcangelo d’oro. Tra le motivazioni del riconoscimento il fatto di "aver riportato le fiere d’autunno all’antica centralità nella vita economica e culturale di Santarcangelo". Ma a Vigorelli viene riconosciuto anche l’impegno "per la cultura, il teatro, la biblioteca (fa parte del gruppo ’Amici della Baldini’)" e per "la valorizzazione della cipolla dell’acqua". "Remo – dice la sindaca Alice Parma – si è di fatto inventato e poi ha portato avanti per quasi 40 anni un mestiere che era sconosciuto a Santarcangelo, ovvero quello di organizzatore di grandi eventi. L’ha fatto sempre con un’attenzione e una sensibilità non comuni".

Vigorelli, quando ha ricevuto la notizia dal Comune, stentava a crederci. "Da quanto ne so, l’Arcangelo d’oro viene dato a persone illustri e meritevoli. Non mi sento sinceramente una persona illustre. Per quanto riguarda i meriti, ho solo cercato di fare il possibile per valorizzare le fiere e gli eventi di Santarcangelo, un patrimonio importante non soltanto da un punto di vista economico: rappresentano la storia e la tradizione della città di Santarcangelo, che mi ha accolto e in questi anni mi ha fatto sentire parte della comunità". Lo scorso anno l’Arcangelo d’oro venne assegnato a due imprenditori di successo come Manlio Maggioli e Alvaro Anelli.

